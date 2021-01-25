2020年是一個令所有人都難以忘記的一年，新冠疫情肆虐全球，更別提有超過200萬人喪失了生命。在各國鎖國與封城的情況下，人們的消費大減，經濟活動也因而消失許多，全球的經濟與貿易也跟著減少。依據許多國內外機構的估計，去年全球的GDP大約減少4.1%，而全球貿易量則減少14%到15%，這些數據都遠遠超過2009年金融海嘯對於全球經濟的影響。

台灣也受到全球不景氣衝擊，尤其是傳統產業受到影響最大，包括紡織、塑化、鋼鐵與機械等產業。慶幸的是，受惠於遠距經濟與宅經濟的發達，台灣的電子零組件和資通訊產業的出口大幅成長，彌補了傳產的衰退，讓台灣去年GDP仍然能維持2.54%的成長率，台灣應該是少數去年仍然能維持經濟正成長的國家。

由於有些國家已經開始施打新冠疫苗，今年一些重要經濟體的經濟成長率可能都會大幅回升，有些機構估計美國今年的經濟成長率可能達到4%。另外，一些機構估計中國大陸今年的經濟成長率將可以超過7%，以去年約2.1%的低成長基期來看，中國大陸今年7%的反彈應該也不會太困難。在全球景氣回升的情況下，主計總處估計台灣今年的經濟成長率可以達到3.83%，而國內目前最樂觀的是台經院估計的4.01%。如果以2009年金融海嘯時台灣的經濟成長率為-1.6%，而第2年反彈至10.6%的經驗來看，今年即使達到4%的成長率，也不會令人太驚訝。

雖然看起來今年台灣經濟成長率應該沒有太大問題，但是台灣的經濟仍然有不少隱憂：第一，在短期方面，雖然可能因為許多人施打疫苗而使國際疫情減輕，但是台灣施打的時間可能會比較晚，而且由於疫情控制得很好，因此國人對於開放邊境而產生的風險會更為在意，因此台灣邊境開放的時間可能會很慢，我們甚至悲觀地認為在今年結束之前，可能都無法完全的解封。也就是說，國際觀光客無法來台，台灣的一般觀光客可能也無法出國。因此，國際觀光相關的產業可能在未來仍然會面臨嚴竣的挑戰。

其次，在今年國境無法解封的情況下，電子零組件與資通訊產業可能仍有不錯的成長，去年其出口已經超過台灣總出口的一半，今年可能會更擴大；相對而言，傳產仍面對更大的挑戰，包括新台幣匯率大幅升值等。尤其是從就業來看，前者只占製造業的3成左右，而傳產的就業人數占到近7成，也就是說，未來台灣製造業只有3成的從業人員情況不錯，而其他7成的從業人員則會很辛苦。至於服務業就業人員的薪資本來就不如製造業，未來他們的薪資也同樣會很辛苦。

第三，雖然全球經濟景氣不佳，但是由於熱錢太多，導致全球股市都熱滾滾，台灣不但股價屢創新高，房價也同樣一直攀升，其中股價上漲大都集中在電子相關產業上。也就是說，台灣在產業和經濟發展上都呈現「K型」的發展，原來表現好的現在發展也不錯，而原來擁有房地產的有錢人現在變得更好，經濟與產業都呈現分配惡化的情況！

第四，另一個值得擔心的部分是，在兩岸電子產業生產鏈高度整合的情況下，台灣電子相關產業的出口也集中在中國大陸，去年前11個月台灣對大陸出口成長率高達14%，大陸市場占台灣出口的比重已經達到43.8%。如果未來電子相關產業的發展仍然是一枝獨秀的話，台灣對大陸出口的比重可能更為上升，這將是很難避免的事情。

總而言之，雖然台灣經濟受到新冠疫情的衝擊較小，但是台灣仍然面對嚴重的產業發展不均與所得分配惡化的趨勢，尤其是兩岸經貿關係又主導著台灣經濟走向，政府必須正視這些可能的長期發展趨勢，並且要拿出有效的解決方案才是。

（作者為國立政治大學經濟系教授）