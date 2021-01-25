自2019年河內第2次「川金會」決裂後，一直未召開的國家安全保障會議（NSC），終於21日，南韓總統文在寅在青瓦台主持上任以來的第10次會議，指示內閣各部會要加速朝鮮半島的和平進程。一般認為，文在寅企圖在任期內推動兩韓關係更上一層樓。同為分裂國家的中華民國總統蔡英文，頗值得借鏡。

開門見山地說，文在寅和蔡英文在施政方面諸多類似。光就防疫領域來言，兩人同屬「自話自誇」型。1年以來，南韓的疫情似乎沒有停損點，只有似好似壞，政府的政策也隨時跳上跳下，讓普通百姓難以適應，甚至感覺厭煩。然而，文在寅卻一再吹捧自己的K-防疫如何成功，獲得世界各國的稱讚及紛紛派員來韓取經。

在新年記者會中，文在寅信心滿滿地說可取得瑞輝的疫苗，並向南韓人民保證自2月初開始即可優先注射疫苗給醫護人員與年長者。但不幸立即被醫學教授及專家聲討，貨還沒到手，自己先喝湯。不僅在疫苗上吹噓，在執政初期屢屢表示政府最有把握的穩定房價，前後經過修改24次不動產政策，還是失敗，原先支持文在寅的年輕選民揮手離去。

對任期只剩1年多的文在寅來說，不想成為一名「失敗」的總統下台，必需為自己和歷史負責。目前來看，文在寅只有兩韓政策可以得分，照亮5年政績，才能與前任11位總統不分上下，歷史留名。

我們看到南韓歷屆總統不是貪腐入獄，就是自行結束生命的悲劇不斷重複上演。其實，他們各自有不同時代的使命與功績。簡單來說，有建國之父聲譽的李承晚建立了自由民主政府體制；若不是朴正熙的經濟建設，南韓怎能有今天的經濟實力。

因此，不難想像文在寅一方面要打破悲劇重演的慣例，另一方面考慮能為下一代子孫留下什麼遺產。眼前，文在寅要通過的關卡有二：第一是要說服拜登「川規拜隨」。希望拜登仿照2018年2月平昌冬運模式，擬借用今年在日本舉行的奧運機會，安排美朝雙方人員在東京會晤，順利打開河內「川金會」後的僵局。

文在寅在國安會中表示，已賀電祝賀拜登，並且希望兩人早日通上電話及安排舉行美韓高峰會談。22日，青瓦台國家安保室長徐薰立即付諸行動，與美國國家安全顧問傑克・蘇利文通電告知文在寅的意向。

第二關卡是，金正恩的呼應。從一月份的內閣人事改組，可以看出文在寅對改善兩韓關係的野心。除了徐薰是北韓通外，新任外交部長鄭義溶曾以特使身分穿梭華盛頓和平壤兩地，前後順利達成「文金會」和「川金會」。

尤其，統一部長李仁榮學運出身，上任1年多以來打前鋒不遺餘力，近日又提出疫苗要分享給北韓。另外，曾陪同金大中總統訪問金正日的朴智元現任國情院長與北韓關係密切，一直暗地裡與平壤互動。

無可諱言，繼東西德統一後，文在寅也正忙著為兩韓寫歷史。蔡英文呢？

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）