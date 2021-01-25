民進黨針對蕭美琴參加美總統拜登就職大典，發布站在草皮上一段錄影，即說是突破42年來，美政府邀請我駐美代表首次，但看錄影蕭代表是站在一段矮牆之外，說這即是什麼不得了的關係突破，可讓人感覺的是，頂多只能說還未穿牆的牆外人，既是牆外，當然局外，也就令人不忍卒睹。

至於有無受到華府正式邀請？還是從參眾議員手上，透過公關公司購得，一時還是一片疑雲？但外界傳言沸沸。日前曾被人懷疑過公正的台灣事實查核中心出來說明是假消息，其實這件事真假何需勞動查核中心？只要蕭代表拿出邀請函，在鏡頭前晃一下，就能平息群疑，是一件再簡單不過的事，講白何須狗拿耗子多管閒事？

即便蕭美琴參加了美國總統拜登就職大典，是真的相關單位邀請，但相隔老遠，還被隔在冰冷牆外，焉能算是與有榮焉？中華民國之光？不要忘記，大使是代表國家，不能老是看著美國賞識眼光過活，站在老遠連個拜登人影都看不到，自己以為另一個國家看到我了。

能不能讓美國參加我總統就職大典，讓他們代表站得老遠，看不到我們蔡英文才是本事。對等、尊嚴、榮光，絕非一邊靠。還沒有新北市大的小國盧森堡，敢拒絕與蓬佩奧見面，才是有尊嚴，世人佩服。到處找冷屁股貼熱臉，讓人不屑之外，還剩下什麼？

（作者為作家）