新冠疫情拉警報，疫情指揮官陳時中24日宣布，部立桃園醫院全院為「紅區」，居家隔離的人數由前一天的967人一下暴增為約5000人。儘管陳時中仍堅稱部桃不是封院，桃園市長鄭文燦堅持桃園不封城，但是從各地購買防疫險民眾驚人的排隊，就可知大家心中有多恐慌。

民進黨政府一再宣傳台灣防疫成績全球最優，且高調居功。然而從去年疫情爆發以來，台灣民眾一再以不斷創紀錄的「排隊人龍」戳破了蔡政府的防疫神話。

當行政院長蘇貞昌不斷告訴民眾「有政府、會做事」、大喊「口罩一定夠」時，大小藥局永遠是購買口罩的排隊人潮；接下來是買酒精的排隊人潮、申請紓困的排隊人潮、兌換三倍券的排隊人潮…，一波又一波的排隊人潮，刻畫出台灣2020年防疫的最心酸風景線，但民眾幾乎少抱怨，政府宣布什麼措施，大家就乖乖地照做。

正是因為絕大數的民眾都順服守規矩，才造就了台的防疫神話，不是指揮官陳時中多麼神勇，更不是整天在哏圖裡出現的蘇貞昌多麼英明。

然而，蔡政府卻一再消耗人民的信賴。其實台灣早已因為陳時中以「政治防疫」作為最高準則，而屢婁出現驚險的破口，只是多起事件最後都不知為什麼沒有更進一步擴大。

例如，去年4月確診的酒店女公關所接觸的123人全部零感染；發生群聚感染的海軍敦睦艦隊，31名染疫官兵的接觸者全部沒事，連發生親密關係的女友都安全。

去年以來，這類不可思議的事件一樁一樁發生，形成另類的「台灣奇蹟」。

然而，或許是蔡政府的大內宣奏效，也或許是政府的網軍出征和動輒以《食安法》、《社維法》恫嚇，讓許多人不敢質疑，當然，也可能是陳時中自豪的「台灣人氣質特別好」，阻止了病毒的傳播。總之，不論實情如何，台灣的確沒有傳出太大的疫情，就這樣一路挺過了新冠元年。

疫情進入第2年，全球陸續出現病毒變異，各國莫不上緊發條、嚴格管控，作為指揮官的陳時中，態度卻鬆散草率，未能及時限制歐美航班進入台灣，造成境外輸入病例連續爆發，埋下危險因子；部立桃園醫院出現本土確診病例，陳時中更是反應遲緩。

除了不願果斷封院，最令外界不解的是，陳時中始終拒絕「廣篩」、「普篩」這種全面性的篩查作為。部桃發生狀況之初，陳時中還曾表示要對該醫院的所有醫護人員和相關來往廠商人員，大約2500人左右，進行擴大採檢，豈知一天後就改為468人，甚至傳出該院有醫生想自費採檢都未獲同意，考慮家人安全，這名醫生最後只好選擇都不回家。

部桃已被認為是高風險區域，醫護人員的處境更是風險之最，針對他們進行採檢，應該是風險管控的基本措施，在「台灣檢測量能一天有一萬劑」的充沛資源下，實在讓人無法理解，陳時中到底為什麼要抗拒擴大篩檢這麼關鍵的防疫作為？

台灣過去有抗煞經驗，因此事前即有人提醒陳時中一定要提高警覺，可惜他一句也聽不進去；及至部桃事件擴大，他又說，現在比較誰比較有先見之明，「意義不大」。真是何等傲慢！

防疫處處都大意不得，只怕台灣運氣再好，也不夠剛愎自用的指揮官如此揮霍濫用。大家還是小心為上。（作者為作家）