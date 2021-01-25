繼桃園市議員王浩宇被罷免通過後，高雄市議員黃捷的罷免投票亦將登場。而在蔡英文總統親自下達動員令之後，無異是將這場原屬地方民代的罷免攻防，正式升高至政黨對決態勢。從表面上看，黃捷有了「今上」的宣示力挺，應該是吃下了定心丸，但深究下來，號稱無黨的黃捷也等於是被民進黨綁上綠旗、推上戰車向前衝，對她個人的未來與台灣的民主發展，禍福之間尚難逆料。

民進黨會說，明明是韓粉和泛藍陣營為了韓國瑜被罷免，因此才發動一連串的「報復性」罷免，怎麼會變成蔡英文造成政黨對立呢？但按照這個惡性循環的邏輯，泛藍支持者必然也會說，先沒有惡性的罷韓，哪有後來的這一切？

以民主政治的常態而言，擁有更大優勢與資源的執政黨，本就該對在野黨展現更大的和解與努力，尤其在台灣這個因政治立場與激情撕裂而近乎「理盲」的社會裡，總有一方要付出較多實質的誠意，才可能修復傷口，避免形成更慘烈的創傷；更何況民進黨之前在「罷韓」中，以各種踰越分際且充滿爭議的黨政力量，才得到了這麼多心知肚明的「收穫」，現在又要發揮雙標本色，讓民間團體乃至在野黨立馬放下心結，天下豈有此理？其收放之間，就考驗蔡英文的智慧與格局了。

之前王浩宇被罷免其實因緣際會造成四個微妙的結果：一是以操弄網路民粹、撕裂社會、製造對立的嘴炮民代，被敲了一記當頭棍，證明此種歪路未必全然暢通，也讓社會仍然清明的人心有了一點公道的撫慰。二是鬱悶已久的藍軍被打了一劑強心針，因此稍微祛悶解氣，不致因完全壓抑而有更偏激的言行；但罷王案的成功應該回到個案的本身來務實探討，既無須對台灣公民力量的覺醒過於悲觀，卻也不能因此擴大解釋，這也是泛藍有識之士起碼的自覺與理性。

三是囂張至極的綠營被澆了一盆冷水，至少警覺到為了包山包海，任意招降納叛的反效果；四是整個社會看到、也聽到一個警鐘，注意到罷免攻防可能的利弊影響，因此必須有所綢繆因應，勿使對立惡化。就此觀之，這陣子的罷免喧囂，反倒從中提煉出促使台灣民主政治修復進化的養分了。

不少人擔憂台灣會進入報復性罷免、仇恨性動員的時代，這種憂慮其來有自，卻也並非是必然，因為成敗因果之間，一在台灣公民意識的覺醒強弱，二在政黨有識之士的自覺調控。目前的罷免風潮過後，民怨得到適當紓解、政客有所警惕後，自然會回歸正常，不必因此小看民意的智商，更不會動輒形成罷免攻防的病態。

當初民進黨利用國會優勢不斷將罷免門檻下修，並想藉此罷掉了韓國瑜，如今外界又注意到了不同民選職別，在罷免門檻設計上的各種不合理、不公平，這是除了政治生態之外更重要的法制穩定性問題。但民進黨迄今仍在享受罷免之利，非要等到自己成為受害者才會思考修法？亦未可知。

在蔡英文公開下令、藍綠都動員更結合反萊豬的民怨下，黃捷罷免攻防戰已經成為對民進黨的不信任投票，1/4的投票門檻必然跨過，剩下的就是正負票數的正面對決，這對黃捷未必有利，對台灣卻是制衡與對立的利弊互見。