鄧麗君1964年生，11歲參加中華廣播電台舉辦的黃梅調歌唱比賽，以一曲《訪英台》奪得冠軍，翌年又以《採紅菱》在金馬獎唱片公司舉辦的歌唱比賽再次奪魁。之後鄧麗君利用課餘時間參加正聲廣播公司的歌唱訓練班，學習歌唱技巧，成績第一名畢業。初中課餘時間因經常參加晚會演出，才藝被國之賓歌廳老闆賞識，邀請至歌廳駐唱，以淡妝潛笑的表情，清純活潑的形象，在舞台上表演，用歌聲軟化人心，招牌歌一見你就笑，觀眾的煩惱隨著歌聲的翩翩風采，通通拋掉。

鄧麗君經常至軍中勞軍，尤其是在空軍飛機場，基地利用空曠地點搭起舞台，初秋微涼的夜晚，星夜滿空，微風拂面，官兵弟兄正襟危坐，靜待鄧麗君登台演唱，時間一到，鄧麗君緩緩出現舞台，嬌滴滴的朝向台下觀眾開口：「各位官兵弟兄大家好」，又深深的九十度一鞠躬，樂隊配合音響喇叭鑼鼓齊奏，五彩燈光頓時打向鄧麗君，不停的轉啊轉，效果十足，鄧麗君還未開唱，觀眾情緒已經被激發，「鄧麗君我愛你」的布條，此起彼落，口哨聲、尖叫聲久久不斷，High翻整個機場。

《小城故事》是大家都喜愛的一首歌曲，無論何處登台，是必唱的歌曲，鄧麗君勞軍晚會演唱時，台下鼓掌跟著打拍子，一起互動，唱至：「請你的朋友一起來，小城來做客……」間奏時，官兵齊聲大喊：「鄧麗君你是我朋友，隨時歡迎來作客！」鄧麗君彎腰鞠躬後，走下台與官兵一一握手致意。

晚會最後一曲《何日君再來》，唱到：「喝完了這杯，請進點小菜……」官兵布條舉起「鄧麗君我們請你吃大菜」，接著唱：「人生難得幾回醉，不歡更何待……」官兵布條又舉起「鄧麗君今夜我們不會醉」，真是酒不醉人，人自醉，台上台下，未知誰在表演。曲終人不散，官兵「安可！」聲不停，基地指揮官收起平日嚴肅的面孔，上台向鄧麗君致謝，並把麥克風朝向台下官兵問道：「明年我們再邀請鄧麗君小姐來表演好嗎？」台下的兵哥兵姐齊聲回應：「我們天天歡迎鄧麗君！」一旁的鄧麗君靦腆的又是深深一鞠躬。鄧麗君「軍中情人」的封號實非浪得虛名，她的歌曲至今仍傳唱不已，像清粥小菜，清爽無華，似春花吐蕊，蜂鳥自來，不使人血脉賁張，聽後蕩氣迴腸。

鄧麗君與三哥鄧長富兩人感情深厚，鄧三哥長年蓄著大平頭，一副普克臉，曾任軍團部政戰少將，退伍後轉任華視文化公司總經理，現任台灣鄧麗君文教基金會董事長，綜理鄧麗君事業部的各項事宜。鄧麗君的歌曲不論販夫走卒，富商大賈都愛好，至今計程車司機載客時仍有播放鄧麗君的歌曲。

兩岸都走過艱苦時期，有著同樣的感受，同樣的過往，鄧麗君的歌曲在鄧小平主政時期風行大陸，一時間立馬走紅三江四海，大家跟著學、跟著唱，唱出了深藏內心的感觸，抒發了壓抑已久的鬱悶。「白天聽老鄧，晚上聽小鄧」、「只愛小鄧，不愛老鄧」是對岸民眾對鄧麗君的恭維與喜好。

春風化雨，潤物不語，小鄧不以刻板說教，用歌聲溫暖了人心，兩岸皆獲共鳴。（《龍的傳人》之二，待續）（徐天佑/高雄）