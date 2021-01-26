鄧昌國指揮中國交響樂團

6月10日晚，北京音樂廳奏起由台灣著名作曲家馬水龍，結合中西樂器創作的樂曲—「梆笛協奏曲」，由台灣知名指揮家、小提琴演奏家、原台北交響樂團團長鄧昌國全程指揮。鄧昌國能前來北京指揮，是因前一年他與大陸著名指揮家李德倫在美國同台演出，應李先生之邀而來。鄧昌國是台灣音樂界在大陸登台表演的第一人，也首次將台灣作曲家的交響樂曲搬上大陸舞台。

好不容易來一趟北京，鄧昌國自然不肯滿足於一次演出，在京期間，他先後訪問了中國劇院、與北京師範大學音樂系、中國音樂協會、北京師範學院音樂系等進行了交流。還專程拜會了老朋友、中央美術學院名譽院長、國畫大師吳作人。

1988年兩岸交流密集，開了海峽冰封40年後的「歷史先河」。（作者提供）

江明賢在大陸首辦個展

7月9日，台灣畫家江明賢在中國美術館舉辦個展，成為台海解凍後，第一位在大陸舉辦個展的台灣畫家。當時台灣當局對兩岸藝術家交流尚有限制，而時任中國文化大學副教授的江明賢，以非凡的勇氣，毅然決然地到北京來舉辦個展，意義非常重大。

從此，江明賢走遍大江南北，四處寫生，在他的水墨世界裡，再也用不著「神遊」黃山、西湖、灕江和布達拉宮了。此後台灣的藝術家紛至沓來，正應了江明賢在《我的繪畫創作觀》中那句話：「潮流來時，誰都無法擋得住，開文化倒車的人，最後只能被摒棄於歷史文明的大門之外！我等畫家能不警惕？能不切記？」

1988年兩岸交流密集，開了海峽冰封40年後的「歷史先河」。（作者提供）

「兩岸破冰第一人」胡秋原

9月12日，國民黨籍資深立委、《中華雜誌》發行人、「中國統一聯盟」名譽主席，78歲的胡秋原攜夫人敬幼如、女兒胡采禾一行，飛抵大陸，開啟他在北京、西安、湖北等地參觀訪問及探親之旅。在首都機場，胡秋原受到眾多老友的熱情歡迎，並在貴賓廳裡接受兩岸媒體人大陣仗的採訪。這張照片記錄了胡秋原踏上故土時的奕奕神采，其左側為原國民政府國防部幹部管訓處辦公室主任、時任民革中央副主席的賈亦斌，右側為台胞、時任全國政協副秘書長的張冾。

到機場迎接胡秋原先生的老友中，不僅有在立法院的老相識、時任全國人大常委會委員的黃順興，還有在台北的舊交、時任北大客座教授的陳鼓應，更有1924年至1925年在武昌高等師範就學的老同學，84歲的中共中央顧問委員會委員郭述申老先生。胡郭二人一見面，就激動地抱作一團。

當晚，全國政協主席李先念設宴款待了湖北同鄉胡秋原一行。陪同李先念宴請胡秋原的，還有與胡秋原在南京政府時期同為立委，1965年隨李宗仁回大陸定居的程思遠，以及賈亦斌等人。

9月15日下午，胡秋原一行專程拜會了鄧穎超。早在抗戰時期，胡秋原就與周恩來、鄧穎超夫婦熟識。周恩來主持重慶八路軍辦事處時，胡秋原與他有過交往；而且鄧穎超與胡秋原同是國民參政會的參政員，40多年後的重逢，兩人都不由自主地張開雙臂熱情擁抱。

在大陸期間，胡秋原多次表示應結束民族分裂，早日實現祖國統一，中國只有統一才能真正走上富強之路，從而被譽為「兩岸破冰第一人」。對此，國民黨當局甚感不滿，9月21日，新任國民黨主席李登輝在主持中常會時，做出開除胡黨籍的決議。（全文完）

(作者係《台聲》前攝影記者)

來文來源：《觀察》雜誌第89期2021年1月號