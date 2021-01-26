編者按： 2020年初，在中國大陸湖北省爆發新冠肺炎疫情，正值農曆過年期間，人員往來頻繁。1月23日，武漢市和湖北省陸續宣布「封城」、「封省」，千餘名台灣人因此受困愁城。 於是一群因新冠病毒肺炎疫情爆發，而受困武漢以及湖北各地的台灣人，寫下他們被隔離的生活痛苦及暫時無法返台的無奈心情。 他們絕大部分是持台灣護照的台胞，絕大部分是前往湖北探親、旅遊或短期出差的民眾，僅少部分台商，在學學生與幼童超過數百名，另有孕婦、慢性病患或需定期就醫者，他們散布在武漢市以及湖北其他17個城市，他們沒有預期會滯留湖北，他們也沒有預期會有這麼一天，有家歸不得。 第一手武漢疫情封城防疫現場紀錄，湖北自我隔離70天，台灣集中隔離14天的心情寫照，獨家曝光台灣集中隔離所布置與管理日常。 逃離疫境！那些被禁足的日日夜夜，與道不盡的親子關係。 這裡沒有情緒，只有情感。向淪落天涯與疫情對抗的每一個生命致敬！ 如果你在疫區，這是你的日子紀錄；如果你不在疫區，你應該感同身受，畢竟我們都是台灣人民！

武漢新冠肺炎爆發之時正值農曆過年期間，中國人過年有返家團聚拜年的習俗，每年在中國大陸，春運期間的人來人往號稱是地球上最大的人口遷徙，每年估計有30億人流動，萬頭攢動，車票黃牛到處。湖北台商與其家眷人數並未有統計數字，估計應該有數萬人之譜，並非全部是在湖北經商者，也包含了被公司派駐到湖北短期出差的員工；另外，多年以來，遠嫁至台灣的湖北姑娘估計也有數百至上千人以上。春節期間，他們的流動方向是相反地，台商或台幹返台過年，而陸配則返鄉過年。

投票總統大選 躲過災難

武漢封城前據稱有五百萬人離開，原先約1400萬生活人口的城市約剩900萬人還待在城市裡，或是尚未離開，有人認為這離開的五百萬人是逃難去，事實上，這數字跟往年相比是接近的。有統計顯示，這五百萬人中絕大部分是回到湖北其它城市過年，約占七八成，另有大約7000多人回到台灣，這其中勢必包含很多台商，加上台灣在2020年1月初舉辦總統大選，也有不少台商或其眷屬早已返台過年，躲過這場災難。

相反地，很多嫁到台灣的陸配在此時返回了湖北省，台灣中小學的上學期在1月20日前後結束，前一週期末考即已結束，提早返回的，或學期結束才攜子返回的，正好遭遇到此世紀疫情。

湖北省的旅遊吸引力雖然沒有像中國大陸東南沿海城市一般，但黃鶴樓、武昌起義、武當山、三峽等景點每年仍吸引眾多觀光客前來。不可諱言的， 近一二十年來，台灣年節的氣氛弱了，反而中國大陸仍保持相當傳統的春節習俗，尤其是鄉下地區，很多人就趁春節假期到訪湖北。

《返家：湖北武漢受困台灣人封城逃疫記》。（時報出版提供）

不論台商、台幹、陸配或他們的眷屬，1月23日前進入湖北或未及離開者，通通見證了這近代史以來最大的封城行動，全部受困武漢或湖北其它城市。

一開始，大部分人並未體認封城的嚴重性。

很快地，家不可出、樓不可下，飲食、生活、健康都慢慢出現問題。

受困的台人包含各行各業，有台商老闆、有台企幹部、有在台自營業者、有勞工、有老師、有學生，還有很多陸配，以及上述這些人的家屬，也包含非常多未到就學年齡的兒童。據統計，受困期望儘速返台的總數約有1千6百人上下，大約是500個到800個家庭，這些受困的台人中，返鄉探親、旅遊或出差者約占八成五以上，台商約僅占不到百分之十，事件當時，台灣媒體以台商稱呼這些受困台胞並不正確。

持台胞證返鄉的陸配

受困的陸配中，有很高的比率已在台居住六年以上取得中華民國身分證，他們曾是陸配，但現在和大家一樣，都是擁有中華民國護照的國人，他們返回湖北是持台胞證。

這些受困的台人當中，沒有任何人有心理準備，絕大部分都是預計在過完年後即返台，他們所帶的衣物、隨身用品、錢財、藥品等都只是應付短暫旅程所需，封城後，所有問題陸續浮現。

有些受困的人患有慢性疾病，如心臟病、高血壓或糖尿病，他們必須定期吃藥，藥品不足，他們的生命堪憂；也有人罹患了癌症，必須定期返回醫院就診；還有洗腎的、痛風的、牙疼的……，他們頓時不知所措，樂觀的人以為可能只封城14天，很快就可回台灣，孰知，過了數次14天，歸期依然音訊渺茫。（待續）