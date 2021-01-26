逢中必反牌已失效！蔡英文提作戰護罷捷 恐成變相催票 08:312021/01/26 言論 林映汶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 逢中必反牌已失效！蔡英文提作戰護罷捷 恐成變相催票 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 逢中必反牌已失效！蔡英文提作戰護罷捷 恐成變相催票 訂閱影音： 中時新聞網 北部罷免王浩宇結束後，南部將罷免黃捷。近日蔡英文總統針對此事提出不能坐視不管，此舉民眾觀感極差，認為政府干預民主，恐再度挑起民間與政府的嚴重對立。逢中必反的顏色革命，製造台灣矛盾對立......更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！ 王浩宇發文為黃捷加油 網酸：她完了 最黑暗的3天 台積電大暴殺 專家洩2大恐怖兇手 #逢中必反 #對立 #蔡英文 #作戰 #罷捷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇貞昌民調起死回生 網難以相信大喊：蝦毀 15:542021/01/26 政治 AV平台SWAG打造捷運車廂拍情色片 捷警：無從取締 16:032021/01/26 社會 罷捷在即 獨派大老轟綠扮神恐變鬼 04:102021/01/26 政治要聞 制衡或對立 罷捷見真章 04:102021/01/26 時論廣場 民調曝6成6民眾不滿萊豬進口 5成4樂見反萊豬公投過關 11:352021/01/26 政治 空軍首秀IDF掛萬劍彈 射程可達200公里 18:082021/01/26 政治 中時社論》蔡政府應有「我們的一中政策」 18:562021/01/26 中時社論 蔡正元示警：美中台關係進入戰爭螺旋 台獨恐被慘烈毀滅 10:082021/01/26 政治 蘇貞昌民調揮別「死亡交叉」 藍營人士曝關鍵 網友不認同 09:592021/01/26 政治 奔騰思潮：陳一新》兩岸對拜登新政府的錯誤期待 16:272021/01/26 海納百川 國民黨民調罷捷難度高 3.5萬同意鐵票有相當比例韓粉 17:052021/01/26 政治 言論熱門新聞 時評》民進黨不敢宣揚的事 - 短評 - 言論 台灣人看大陸》大陸軍備科技爆發引人注目 - 徵文 - 言論 旺報社評》跳脫西方視角 面對大陸真相 - 旺報社評 - 言論 資深媒體人：徐宗懋》美國才是世界的大麻煩 - 名家 - 言論 陳冠安》蔡英文的民意未爆彈 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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