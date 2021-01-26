逢中必反牌已失效！蔡英文提作戰護罷捷 恐成變相催票

北部罷免王浩宇結束後，南部將罷免黃捷。近日蔡英文總統針對此事提出不能坐視不管，此舉民眾觀感極差，認為政府干預民主，恐再度挑起民間與政府的嚴重對立。逢中必反的顏色革命，製造台灣矛盾對立......更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！