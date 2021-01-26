如果這半年的經歷可以量化，那它是6座城市，14場電影，40回紅樓夢，數不清的啤酒和炸雞，爬了幾千幾萬級的綜教台階和坐不爛的8501。還是不全。直到最喜歡的課結課那天老師說「Give me a hug.」的時候眼眶一濕，才知道早就有了感情，可是我不知道要怎麼計算。

感謝相遇，那……朋友們，江湖再見。

------------題記

我有兩個台灣朋友，在結課的那天說要一起下山吃一頓飯。

問我，誒，你有沒有騎過機車？

沒有誒......

那我載你!

然後就是台劇裡的場景一樣，一輛白色的機車，兩把頭盔，我坐在後座，兩腳懸空著。

學校在山上，一路騎下去，沿著從前坐公車不會經過的山路。一踩油門，來自遠方的風就吹在臉上。他輕車熟路地騎，快且穩，知道要在即將拐彎的地方提前減速，大多數時間裡，在那條蜿蜒崎嶇的山路上撒丫子飆車。我坐在後面一路興奮得直「嗷嚎」，他驚訝於我居然一點都不害怕。山好水好，人更好。

我跟他們說，我這個人從來學不會主動交朋友，所以到最後了，也沒認識幾個台灣同學，說，真的很高興認識你們啊。

那我們兩個算是你在台灣的好朋友嘍！

我沒想到他會這麼說，很直接，倒讓我有些不好意思了。

是啊。我原本含苞待放的心彼時綻放的花大葉大。

六月一直在下雨，給這場告別渲染了漫天的氣氛。臨近離別了，更明白相識的意義。離開學校的前一天晚上，我給兩個朋友各自寫了一張明信片。寫說，「告別的時候一定要用力一點，多說一句，說不定就是最後一句；多看一眼，弄不好就是最後一眼。」

「長大之後才知道，分別是人生常態，相識有多愉快，分離就有多痛苦。即使是這樣，還是要到處走走，畢竟人生百態，各有各的精彩。」

於我而言，這半年，像是從象牙塔裡走出來窺視外面的世界。站在事外看自己，慢慢瞭解自己，知道自己的底線和能承受的壓力。在回首的時候，驚覺自己其實已經有了一些轉變。

2

五月的時候去旅行，在最期待的墾丁。天氣好得像你笑起來的樣子。陽光太熱烈，簡直是不遺餘力地砸在每片土地上。在那個台灣最南端的城市裡，我們一路走，一路在感受。在恆春古鎮找一碗綠豆蒜，躺在懸崖邊的大草坪上曬日光浴，走在墾丁碧藍清澈的海邊玩沙。還有去潛水。

坐在準備室裡聽教練講注意事項的時候，我之前對於深潛的好奇與期待簡直土崩瓦解，什麼耳壓平衡法，什麼排氧氣面罩裡的水，什麼各種水下專用手勢......特別嚴肅，感覺是生死攸關，我緊張得差點連怎麼正常呼吸都忘記了，到簽協定的時候我幾乎是要奪門而出準備放棄。

但是僅存的一點「不要命」的精神讓我最後掙扎了一下，還是套上了潛水服。

後來我們終於下海。大家紛紛感慨一切都非常值得。這是我第一次跟海這麼親密的接觸，探究它內裡的面目。護目鏡裡的雙眼簡直不夠用，身處湛藍的海水之中讓人心曠神怡。剛開始的緊張蕩然無存，一心想要飽覽這美麗新世界。顏色花哨的熱帶魚在我身邊游來游去；大簇大簇的珊瑚在海底隨處可見，在我游到它旁邊時，隨著水的波動輕輕搖曳；抬頭看一眼水上，陽光傾瀉的海平面安靜祥和，像慈祥的母親靜靜看她的孩子在臂彎裡撒潑。

氧氣瓶裡的氧氣足夠我盡情享受了人生中最難忘的三十分鐘。上岸之後我激動的不行，不停跟教練說「謝謝」。不知道要謝些什麼，謝謝她在水下的保護，謝謝墾丁的海，謝謝自己很勇敢。我想所有美好的詩句都無法準確描述那樣開心到爆炸的心情。只希望不管多久以後，自己還能像現在這樣永遠保持對未知事物的新鮮感，永遠敢於嘗試。

永遠年輕，永遠，熱淚盈眶。

一直記得《撒嬌女人最好命》裡周迅對著夜市琳琅滿目的小吃，只對番茄烏梅情有獨鍾。她跟黃曉明一邊吐槽怎麼會有人想到這種奇怪的食物組合方式，一邊心滿意足地一顆顆吞下。於是在墾丁大街的夜市，番茄烏梅就成為了我的不二選擇。看似不著調的組合卻可以迸發出味蕾不一樣的新體驗。酸酸甜甜，好特別。

於是想起七堇年的那句話：「我說人生啊，如果嘗過一回痛快淋漓的風景，寫過一篇杜鵑啼血的文章，與一個賞心悅目的人擦肩，也就足夠了。」

3

在這個青黃不接的年紀，不再幼稚，也不夠成熟，拚命想長大，又懼怕世事變化。渾身上下閃著二十歲的光芒，心繫天下，拚命向這個世界證明自己的存在，叫囂著，彷彿已經很強大。飛揚跋扈，放浪形骸，大把大把的時間是唯一的資本，揮霍在所有感興趣的事物上，讓自己快樂就是最大的意義。一個個看起來都是揮著翅膀的天使，不介意在外人眼裡是什麼樣的存在，活成最真實的模樣。

在四月的第一天，跟兩個朋友一起，滿高雄的找心儀的火鍋店。彼時已經遠離家鄉將近兩個月，許久沒見到紅彤彤鋪滿好幾層大辣椒的紅油鍋底，沒聞到辣油直衝天靈蓋的香辣氣味，已經被心心念念的九宮格折磨得不行。最終幸運的在一家人氣爆紅的火鍋店裡排上了位。

三雙迫不及待的筷子往那心馳神往的鐵鍋裡撈起第一塊豆腐的時候，不曾想卻有些失望。早該想到飲食清淡的海峽此岸連炒菜都滿足不了山東人的重鹽口味，更何況比這要求更高一些的重慶火鍋呢。好在影響並不很大，畢竟......除了噬辣，還是無肉不歡的樂觀主義者嘛。

大口吃肉，以及大口喝酒，吃得多也沒堵住交談的嘴，在筷子與筷子較量的同時，嘴裡一刻也沒停的相互譏諷。我不太敢想這是我此前一個月還毫無交集的人，那個時候就坐在我對面各種嘲笑我的吃相。氣氛融洽得像，久別重逢的多年老友。

倪匡說，這世間最好的酒，叫再來一杯。

在大快朵頤酒足飯飽之後，我們仨雀躍著出了餐廳。此時華燈初上，高雄繁華的市中心到處閃著霓虹，這城市車水馬龍。唯一能證明我們在異鄉的便是那隨處可見繁複又獨具魅力的繁體字。我們笑得花枝亂顫，在人行道上相互追逐。是讓人驚羨的，二十歲的樣子。

忘了鄉愁是什麼，忘了未來是什麼，那樣肆無忌憚的快樂不知疲倦。我想我多年後再回憶起這座城市，這一晚跟你們看到的夜景，一定還能第一個閃現。

4

初到台灣的時候，哪裡都不認識，google都用不利索，小心翼翼地問一位同在等車的小姐姐，請問……去大社是坐這輛車嗎？

想不到得到的回復非常熱情。清楚得表明路線之後，還要問候兩句，你是剛從大陸過來的吧......又囑咐了很多，都是台灣日常的習慣之類的小事，很實用。我那天以為自己碰到了好人，覺得自己好幸運。直到我碰到第二個第三個......才發現，每個人都如此這般。

二月的天氣乍暖還寒，心卻一直被溫暖。

到現在也還記得，在Outlet迷了路，愣是讓一個路人領回了宿舍樓；在晚上查寢之後，管理站的叔叔在樓道裡喊一聲「各位靚女晚安！」；食堂打飯的阿嬤每每看著我的餐盤都要關切得問一句「吃這麼少噢，確定不吃米飯嗎？」

以至於後來出門哪怕手機沒有電沒有話費我也放心大膽的到處跑，因為，這裡是高雄，是台灣，只要有人，我哪裡都能去的了啊。

寶玉在後面歎道：「既有今日，何必當初？」

有時候，分別的難受承受不得，便會像寶玉一樣自怨自艾，心想若這一切不曾發生，便少了這份心裡的失落感。

我問自己，假如時間退回到起點，再做一次抉擇：離家半年，遠隔萬里，所有的事物都未知，環境和人都陌生。你還義無反顧的來嗎？

若不曾來過，這些所有美好的經歷，這些性格鮮明的人，永遠與我無關。就算有些人只是彼此路過，在漫長的一生中做曇花一現的普通人，也值得。至少，我們來過。何況餘生很長，再見也有可能。希望再見到，大家都好。

飛機降落在高雄機場，一出候機廳，來自太平洋的風吹在臉上，涼，然而並不凜冽。在這座城市，發生了2017年上半年，我所有故事。

（李子璇/陸生）

本文來源：兩岸青年公眾號