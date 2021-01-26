高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日舉行，民進黨主席蔡英文於1月20日中常會表示「將全力守下」。問題是黃捷退出時代力量後，目前是無黨籍，蔡英文主席為何不守住民進黨籍桃園市議員王浩宇，卻要去守住無黨籍的黃捷呢？

在野的國民黨精心佈下北、中、南罷免王浩宇、陳柏惟、黃捷「三連殺」，再祭出8月28日「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案，最後加上黨主席8月改選，各山頭總動員的正規軍上陣的必殺技，這股殺氣騰騰襲來，逼得民進黨必須出手反制。

不過，王浩宇被罷免時，民進黨發言人顏若芳批評「國民黨介入王浩宇的罷免案，令人遺憾」，現在民進黨由黨主席蔡英文高調下達動員令介入黃捷罷免案，這又是什麼邏輯？況且，民進黨難道沒有介入罷免高雄市長韓國瑜嗎？這豈不又是明顯的雙重標準。

在罷免門檻下修後「倒宇、清捷、刪Q」有如反掌折枝，民進黨是自食惡果，有苦難言。蔡英文當然評估過，守下黃捷罷免案相對容易，只要能破國民黨「連環計」，是不是民進黨籍就不重要了。