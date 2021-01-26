今年學測國文寫作測驗考「如果我有一座新冰箱」，引發網友各式各樣的「冰箱文」，不過有國文名師說「冰什麼」高下立判才能拿高分。

2016年蔡英文就職演說的兩岸論述，遭國台辦以「答卷未完」延宕，兩岸冰封至今，國台辦出題、答題隱喻的不對等，或許讓蔡總統有不被尊重之感。不過借學測創意提問「如果兩岸有一座新冰箱」，「冰什麼」才能化解分歧、求同存異呢？

蔡英文當然可以不承認「九二共識」，但尊重九二會談的歷史事實、以《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》為交流基礎，顯然也還不足以夯實民、共兩黨互信基礎。那麼舊冰箱裝著「九二共識」別急著淘汰，兩岸值得共許一座新冰箱、容納新論述。

美國拜登政府已經給出明確信號：「敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，並應與台灣民選代表進行有意義的對話」，兩岸促談已是不變方向，超前部署「冰什麼」，才不會從台美關係史上最好，壓力測試後變成Troublemaker！