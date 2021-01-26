美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前在國會參議院同意任命聽證會上，針對台灣參與國際組織議題表示：「凡不需國家地位的國際組織，台灣應該成為會員；其他需要國家地位的國際組織，他們可以有其他方式參與」。「其他方式」顧名思義就不是正式會員，若不是正式會員，就只能是觀察員之類的身分為之。換言之，美國並無意願協助台灣以正式會員身分參與需國家地位的國際組織。

這不禁令人想起1998年美國前總統柯林頓訪問中國大陸時，刻意在上海圖書館安排的一場與學者的座談會上，提出震撼台灣政學界的「對台三不」政策——不支持台灣獨立、不支持兩個中國或一中一台、『我們不認為台灣應成為需要國家地位之國際組織的會員』」。相較於柯林頓對台「三不」中「第三不」的表述，布林肯的說法雖較為含蓄，但實質意涵並無差異，就是美國不認為台灣應成為需國家地位之國際組織的正式會員。

不知是否已習慣民主黨主政時期的美國，挺台的力度總會略低於共和黨主政時期，所以當布林肯「以其他方式參與需國家地位之國際組織」的談話，在台灣政學界所引發關注與震撼的程度，遠不及當時柯林頓發表的「三不」之時，這是否為另一種形式的溫水煮青蛙？美國共和黨籍的前總統川普在競選期間，不斷攻擊代表民主黨參選的現任總統拜登有較為「親中」的立場，恐亦是此種背景下的產物！

只是即使反中挺台甚力的川普政府，其國務卿蓬佩奧在卸任之前稱台灣為「自由中國」，也說明不論挺台力度是否有差別，亦難以突破美國台海政策中的「一中」框架，因此要協助台灣成為需國家地位之國際組織的會員，幾乎是不可能的任務。尤其是中國大陸在大部分需國家地位之國際組織都已是會員的情況，美國即使有意願，日益衰微且未止跌回升的國力，恐亦會使其力不從心！

君不見曾宣誓「不計任何代價也要防衛台灣」的共和黨前總統小布希，挺台可謂是不遺餘力。然而在全球反恐需要中共配合及防止台灣改變現狀拖美國下水的情況下，小布希在與中共前總理溫家寶會面記者會上強調：「美國政府的政策是以三公報與台灣關係法為根據的『一中』…反對台灣領導人隱含決定片面改變現狀意向的評論與行動」，還刻意創造機會讓溫家寶發表對台「和平統一、一國兩制」政策的談話。這也說明美國挺台作為有其不確定性！

身為具有人民、領土、政府與他國交往能力的主權國家——中華民國，竟然被拒絕於需國家地位之國際組織的門外，相信國人對此莫不同感沮喪。然而當實力雖在衰退中，但仍身為全球霸主的美國，都沒有意願與能力協助台灣成為需國家地位之國際組織的正式會員，更遑論其他實力不如美國的國家，其意願就更加有限！這就是國際政治的現實面。

台灣若要突破此種困境，只能靠自己不斷累積實力，讓世界看到台灣不可或缺的角色，方能克竟其功！

（作者為南華大學國際事務與企業學系副教授）