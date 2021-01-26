拜登新政府上任後，台海兩岸都有了新的憧憬，甚至以為美中兩國將在未來一段時間的磨合之後，會讓北京與台北都感到滿意。

中國大陸領導人習近平的外交策士、香港中文大學教授鄭永年與人民大學教授時殷弘都認為拜登總統可能會比前總統川普更為強硬，並深信中美關係再怎麼磨合與調整都已無法回到從前。

不過，中共外交部發言人華春瑩卻相對樂觀地表示：「川普政府在中美關係上埋了太多的雷，需要排除；燒了太多的橋，需要重建；毀了太多的路，需要修復。」她的發言反映北京認定，事在人為，只要中美兩國盡力排除陸障，雙方關係仍有很大改善空間。

問題是，就算美、中兩國撤掉的成都總領事館與休士頓總領事館可以恢復、雙方因對「世界衛生組織」秘書長譚德塞的看法不同而造成的對立可以化解、兩邊對疫情的究責與索賠可以不了了之，甚至彼此不再惡言相向；但是，美中之間戰略矛盾背後的政治體制之爭、貿易衝突背後的經濟體系之爭、科技競逐背後的霸權領導之爭卻不太可能化解。

習近平與外長王毅期待美國不再介入台灣與涉港藏疆事務或不再干涉中國內政，都被美國準國務卿布林肯在參院外委會提名聽證會的證辭所打臉。

如果北京拒絕參加華府主導的限武裁軍談判，則中美重啟「戰略與經濟對話」（S & E D) 的可能性將隨之降低，也連帶影響中美關係回到正軌的機會。

相對而言，在國際舞台上本身沒有多少籌碼只能因人成事的台灣蔡英文政府，對拜登新政府似乎有著更多不切實際的期待。

蔡英文政府常自吹自擂說台美關係是前所未有的好，但聽多了也就沒啥稀奇。人民想要看到的是台美之間有什麼實質的進展。

這次，拜登新政府上任，民進黨黨政高層也許怕牛皮吹破都以不具名方式放話，表示蔡政府在美國國安團隊都「朝中有人好辦事」。他們列舉候位國務卿布林肯、國安顧問蘇利文、印太戰略協調總監坎伯都與台灣關係密切。

因此，他們表示美中大格局不會「重設」（reset）、台美關係只會更好，以及台灣戰略地位會進一步提升。好像拜登一上台，從此就諸事大吉，台灣就穩若磐石，安如中央山脈。

有意思的是，在拜登國安團隊正準備對川普兩岸政策進行相當大幅調整之際，民進黨政府高層人士卻仍未換腦袋，仍活在「聯美制中」或「靠美反中」的世界。

台灣蔡政府如仍在美中之間存有「依美抗中」的冷戰思維，則台灣可能會因兩岸關係無法改善而一直是《跨太平洋夥伴全面進步協議》（CPTPP)的門外漢。即使美中關係有朝一日稍有改善，兩岸關係恐怕仍然劍拔弩張，在國際場合孤立無援，連美國也愛莫能助。（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）