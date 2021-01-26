近幾年國內有不少歷任總統聲望，或是民主化後歷任總統評價之類的調查，可見媒體與國人目光仍偏好聚焦於幾位頂級政治明星。不過如果真想月旦人物，仿效十多年前歐美各國曾進行的「最偉大的X國人」票選，或許才是個鑑往知來，讓人民好好回想我們之所以能夠有今天，應歸功於哪些偉人，分別在教科文政經社等領域無私無我的奉獻。

之所以有這樣的感想，是因為這週同仁因事無法參加在李國鼎故居，為一些來訪中學生朋友們所舉辦的小演講，年輕（超過五十歲）如我者只好上場代打。說自己年輕不過是討打臉，但只要讀讀李前資政所著《我的求知過程和經驗》，或是第一次政黨輪替後出版《我的台灣經驗》這部口述歷史，就會發現他為台灣經濟發展奠基的許多重要事業與貢獻，早已完成且又影響深遠：包括民國42年起任職經濟安定委員會，推動工業化、進口替代與賦稅改革；47年調入美援會代表政府管理外援用途；49年提出財經發展19點措施，研擬不依賴外援自力更生的發展目標，於是乎下半年有了《獎勵投資條例》這項影響深遠的法律。而民國52年經合會改組後，自任工業發展投資研究小組召集人，賡續排除包括土地取得與稅捐等影響投資與資本累積的種種障礙。自此國內土地利用效率與都市化程度提升，決定了往後廿年台灣經濟持續進步，完全不受第一次能源危機、退出聯大、美援停止及與美斷交等重大負面衝擊影響。即使是58年轉任財政部長的稅改，如筆者這樣的中年人也才出生不久；而65年起近12年時間，接任政務委員並受命督導「應用科技研究發展小組」，在既有工業化基礎上，開展今天大家所熟知的光電科技產業。於此同時像我這樣的一代人，在安定環境庇蔭下，正從國小低年級平穩地讀到大學。如今忽忽已知天命，居然聽聞美、日、德諸先進國聯合要求台灣增產半導體，因應全球產業迫切需要，我國至此可謂終於達成他數十年前念茲在茲的自力更生與平等互惠。世界只有一個台灣，這樣獨特且成功的發展模式絕非來自浮誇內宣，必也是獨特遠見所引導的長期規劃投入所致。

早已有許多衷心感謝李前資政的文字，但作為台灣經濟起飛的關鍵人物，他不斷強調身為國立大學畢業生與公費留學生，如何受到當時國家領導人與總統的感召，自民國26年放棄劍橋大學優渥待遇與學業共赴國難，至台灣經濟最關鍵的1940-1950年代，投入工業發展冀使國家得以自食其力（《我的求知過程和經驗》第10、21頁）。我想引領的人與受感召的人，都應令深受其恩惠者感念，思考如何給予較為公道的評價，不因年代久遠或政治因素而偏頗磨滅。

行藏在我謗譽由人，如果能有個「最偉大的台灣人」票選活動，不知李前資政與當時那位引領他的人能排第幾？但歐美各國票選範圍是有史以來的人物，這表示我們投票時，必須以跨越時空與客觀平衡的回顧省思能力，確認我們的過去、目前在哪兒，以及將往何處去。

（作者為台灣大學國家發展研究所教授）