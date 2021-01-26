中國大陸軍備科技近十年來呈現出了難以置信的爆發態勢。世界上第一個研製出量子通信衛星的是中國，第一個研製出高性能量子雷達的是中國，第一個設計出量子電腦的是中國，第一個完成反通信量子試驗的是中國，第一個突破全電推進技術的是中國，第一個突破四翼傾轉旋翼機技術的是中國，第一個獨立建設太空空間站的是中國，第一個實現連續開採可燃冰的是中國，等等還有很多。中國正在創造一個又一個世界第一，這在以前是根本不可想像的。中國軍備科技正在創造前所未有軍備科技爆發奇蹟，中國軍備科技前所未有額度走向世界第一梯隊，中國軍備科技正在成為世界各國重點關注的目標。

中泰鐵路合作項目歷經坎坷，雖然目前取得重要進展，可是泰國還是提出了轉讓核心技術的要求。中國高鐵核心技術是幾代科學技術人才嘔心瀝血的結果，是中國投入數萬億資金才得來的，怎麼可能輕易傳授核心技術呢？泰國也想得太美了，中國科學家工程師不辭辛勞經歷無數坎坷花費十幾年的心血得來的科學成果，泰國想要就要這是癡人說夢，寧可不建中泰鐵路也不轉讓技術。

要技術轉讓是要有成本的，原協議不含就不能涉及。中國是花了大價錢才買了德國，法國，日本的技術。中國人不能盡做傻事，買什麼什麼就貴，賣什麼就便宜，還甚至不要錢，像1960年左右中國人餓著肚子還所謂支援越南和阿爾巴——要起碼合理利潤。日本媒體報導，日本應採取一切手段獲取中國軍備科技技術，希望能夠通過購買，技術合作，轉讓，交換等途徑獲取中國軍備科技最新技術。日本自衛隊官員還說希望日本不要讓中國軍備科技超越太遠，因為在很多領域中國軍備科技技術已經超越了日本，日本必須想一切辦法學習並趕上中國。美國做為當今世界第一軍備技術強國，過去對於中國軍備技術可謂看都不願多看一眼，可是如今其卻對中國軍備技術變得高度重視。美國官員近期指出，希望中國在相關軍備技術上不要實施技術封鎖，能夠促進更多國家同等享受人類科技成果。

美國媒體指出，最近美國主動邀請中國參與國際空間站是一個好的開端，因為多個領域中國軍備技術已經超越美國，美國真的需要關注中國，關注中國技術，美國再也不能對中國技術不屑於顧了。美國需要低下頭好好注意中國最新軍備技術成果，主動學習獲取中國關鍵技術。奔馳，寶馬，大眾，都是庫卡這家企業的客戶，最為科幻的特斯拉也是庫卡機器人製造，所以說在整個機器人行業，它是當之無愧的絕對最先進水平之一。德國為何對此收購一片轟動，歐洲為何也一片驚動，因為中國核心技術已經接近這家德國企業的水準，已經具備了收購的資本。

目前中國在人工智能機器人領域的成果世界矚目，連機器人強國日本都不得不服，不久的將來中國將佔據50％ 左右的世界市場份額，這是多麼令西方憂心的成就。英法德等國近期以來開始對中國軍備科技領域的收購持開放態度，不再像以前那樣死死的封鎖不放，這難道是歐洲慈善了? 當然不是。而是因為中國技術進步太快了，他們不得不趁機賣個好價錢，免得以後落得個慘敗而歸為分文不值的尷尬。

歐洲媒體最近多次指出，歐洲應該關注中國軍備科技成果了，中國的天舟，空間站，全電推進，大型驅逐艦，量子等等諸多技術都是歐洲學習的目標，歐洲應該切實拿出誠意學習中國的技術，絕對不能只只高傲的要求中國公布技術，因為中國不再是先前的中國，不會輕易地在原則問題上做出讓步了。中國2015年在研發上的投入是美國的75％。 2000年，中國的投入只有美國的12％，中國的研發投入預計到2022年將超過美國。

近十年來，美國，加拿大，澳大利亞，英國和其他歐洲國家的研究經費停滯不前，而中國的資金大幅增加。過去在中國出生，在美國學習的科學家常常留在那里工作，但現在他們會在完成學業後回到中國。經費的增加，人才的聚集賦予中國軍備科技不斷爆發不竭的動力。西方技術優勢正在喪失，西方精心打造的所謂「西方中心論」正面臨前所未有的挑戰。中國的科技能取得這麼大的成功，我想那些整天高唱民主人權的名嘴們多多去思考如何讓自己的國家再度偉大，天天噴口水造謠抹黑中國反而使中國再次雄偉壯大。（勇士/台南）