川普總統下台前幾天，美國駐聯合國大使克拉芙特與蔡政府總統視訊，同時推文表示，美國會以朋友和夥伴身分與台灣站在一起，肩並肩作為民主的支柱。不過，那時美國主流媒體以「暴亂」形容國會占領事件，眾議院並以鼓動暴亂的罪行通過彈劾克拉芙特的大老闆川普，主要知名閣員羞與為伍，紛紛主動請辭。如果克拉芙特對民主政治有一絲一毫的敬意，早就跟著請辭。可是她沒有，反而毫無愧色地跟蔡英文大談民主。

這正是美國的問題，即使內部問題堆積如山，民主失靈，自身難保，政客們依然厚顏漫天謊言，鼓動分裂其他國家以謀取私利。現在蔡政府和一堆側翼又在四處放風聲，說拜登對北京將維持川普的強硬政策，甚至更強硬。不妨檢視川普強硬政策下當前美中國情的對照。

美國新冠肺炎病例2500多萬，死亡近42萬，約一半人口失業，赤字3.1兆美元創二戰後最高，經濟成長負3.45%。中國病例與死亡例奇低不談，已經運用龐大的經濟體形成內需生產消費的獨立體系，經濟成長2.1%。至於美國對中加重課稅的貿易戰，川普曾宣稱「很容易贏」，結果去年美對中逆差約3000億美元，創10年最高。美國企業並未大舉撤出中國，反而增加對中國的投資。封殺中國的技術只是減少美企的收入，並加快中國技術自主發展的腳步。

當前各國與疫情作戰過程中，對中國生產的醫療器材、醫療物資、民生消費品的需求激增，中國控制疫情和提供穩定生產和消費環境的能力，必然會增加中國產業成長以及國外對中的投資。日本《經濟新聞》預估中國GDP超過美國將由2035年提前到2028年，不到10年內了。

以上就川普對中強硬的結果，除了在台灣和澳洲培育了幾個弱智者外，事實是，美國掉得更慘，中國起得更快。所以，現在拜登要強硬什麼？讓美國更快垮掉？中國更快取代美國嗎？拜登政府比較理性，不會傻到不會計算。他們別無選擇，只能一切以美國內政為最優先，光是清除政府內的川普黨羽，阻擋共和黨瘋狂的反撲，安撫激進團體等，這些都是推動防疫工作的政治與社會基礎工作，起碼就要花兩年的時間。

至於對外要重建美國的領導地位，恐怕是難上加難，因為要在國際上當老大，是要出錢出力出人的，川普當時就是帶領美國民眾拒絕當冤大頭才當選的，目前美國赤字空前嚴重，到處都需要用大錢，拜登如果這樣做，必定立刻喪失民心。所以，怎麼辦？結果必然是反覆發表同一立場的聲明，但沒有實際行動，或者有行動，但進度十分緩慢。一開始這種動口不動手的對外關係，國際社會可能還看不太出來，不過一、兩年後，情勢就很明朗了，因為北京將持續挺進主要國際組織，並且利用各國急於重建本國經濟，提供誘因，簽署多項雙邊和多邊貿易及投資協議，從而與美國有聲明無行動的窘狀形成鮮明對比。

至於台灣，蔡政府只能逐步放軟對大陸的身段，同時又強調美國的「承諾」，甚至連「邀請」、「連絡」、「稱呼」、「排列」等芝麻小事都拿來大作文章，證明自己有多受重視。至於那些服用幾年抗中興奮劑的側翼、綠嘴、網軍等，繼續製造虛幻假象，則更屬必然。

這正是今天美國之所以成為世界大麻煩之故，它所要表現的影響力與實際的力量，差距越來越遠，並誤導依靠它的小集團利用幻想來維持政權，詐取人民的財富。而在真相普遍為人所識之前，這種傷害仍會持續著。