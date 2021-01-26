因為衛福部立桃園醫院爆發院內感染，引發了台灣從前年底新冠肺炎的疫情爆發以來，防疫所面臨的最大考驗。而在充滿未知又不斷突變的病毒面前，所有人都應該已經了解的真相就是，「我們不知道的事情真的還很多」。

從疫情爆發至今，世界各國領袖都把「我們一定要戰勝疫情」掛在嘴邊。但所謂的「戰勝」，其實是很理想化的一種說法。因為如果真的要從一個戰爭的角度，來看待我們與新冠病毒之間的競爭，病毒根本就立於不敗之地。它只要多帶走一條性命都是贏，我們人類哪有機會贏？全球累計至今已經超過212萬人死亡，將近1億人確診染疫，而這個數字還在不斷攀升。所以與其說我們要戰勝病毒，倒不如說我們從中學到了什麼經驗和教訓。保持謙遜、不斷學習和調整的心態，才能找出疫情肆虐之下的生存之道。

疫情指揮中心連日來受最多的批評，就是在疫情相關資訊的分享上，越來越保守、越來越一意孤行。我們最大的敵人不是病毒，而是自以為掌握全局的傲慢。從案838的醫師確定染疫以後，指揮中心因為莫名的堅持，沒有在第一時間公布那家醫院就是桃園醫院開始，就已經讓所有人錯失了守住那條「小縫隙」的時機。如果陳時中在1月12日就已經公布有醫師染疫的是桃園醫院，並暫停門診讓一般民眾非緊急不要前往，會不會又比1月18日他自己在記者會上不小心說溜嘴是桃園醫院，並進一步宣布相關的管制和隔離措施，能替我們的防疫工作爭取到更多的時間和空間？

疫情指揮中心到後來總是以一言堂的方式，替人民決定哪些事情該知道，哪些事情不用知道。民間也有很多專家學者對防疫政策提出建議，譬如是不是要普篩，以確定台灣現在到底有沒有社區感染案例並進一步擬定相關對策、要不要先想辦法讓前線醫護或是高風險民眾接種疫苗，以免再有從業人員感染，這些問題一律都被指揮中心以「現在沒這個必要」、「還不到那個時候」回絕。但等到有必要，時候也很不幸的到了，我們還來得及嗎？

收起傲慢和不必要的堅持，或許才是我們對抗疫情應該要有的態度。就拿所謂的「避桃令」來說，雖然情感上乍聽之下好像很傷感情，但就邏輯和理智上來說，這些縣市首長這樣說有錯嗎？因為像新北市長侯友宜就直說了，新北跟桃園很近，所以實務上是不可能的。但澎湖、雲林、苗栗覺得沒有這個問題，所以要求縣府員工非必要，不要前往桃園，這樣也不可以嗎？

防疫工作的重點，本來就是大家各司其職、各自努力，能防堵多少就做多少，總比事後亡羊補牢得好。況且這些縣市的一般民眾真的要去桃園，政府也不能拿你怎麼樣，何必連蔡總統都跳出來說這樣是政治操作、是歧視。用這種貼標籤的方式不讓別人防疫，才是真的在用情感綁架理智，以政治凌駕科學。

不要忘了川普當初就是在政治情緒和科學邏輯之間，選擇了用政治情緒對抗疫情，才會讓美國疫情肆虐又連任失敗。台灣現在的執政者，難道想要重蹈川普的覆轍嗎？

（作者為口譯工作者）