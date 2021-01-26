當民進黨還在自我陶醉「駐美代表蕭美琴是台美斷交42年來，首度獲邀參加美國總統就職典禮」時，拜登一上任就任命台灣出身的趙克露為國際媒體署代理執行長，並火速開除友台的自由亞洲台長葉望輝，這兩項人令意謂美國政府改朝換代了，卻是民進黨不想宣揚的事。

美國總統拜登本月20日宣誓就職前夕，蕭美琴19日晚間突然宣布接獲邀請參加就職典禮，即使這張最後時刻才宣布的邀請函，國民黨執政時也同樣受邀，民進黨大肆宣揚是外交突破，把蕭美琴捧成台灣之光，反倒台灣出身的趙克露人令避談，挺民進黨的葉望輝被解僱也不提，因這都是拜登新人事。

美國大選期間，《華盛頓郵報》就披露蔡英文政府挺川普，並以去年520就職典禮前，幕僚剪輯美方賀詞刻意刪減民主黨人士的祝賀篇幅、放大共和黨人士祝福片段為例證，僅管蔡政府表示絕無介入美大選，華郵仍認為蔡政府押寶川普連任。

因此拜登幕僚對民進黨政府抗中傾川普立場，知之甚詳。拜登上任後美中台關係重新運行，拜登政府必然修正台政策，趙克露一上任就整頓人事，解僱前任總統川普的人馬，包括前執行長派克及包括美國之音、自由歐洲電台、自由亞洲電台等機構主管，其中自由亞洲台長葉望輝尤具指標意義。

葉望輝獲川普倚重，雖與藍綠政治人物都有交情，挺民進黨色彩濃厚，最為人知的事跡是間接促成「川蔡熱線」，被民進黨放大為台美關係突破。如今葉望輝被趙克露火速開除，趙是道地台灣土生土長媒體人，也是另類台灣之光，慣性雙標的民進黨，已沒有自吹自擂本錢，該面對外交現實了。