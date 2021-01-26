隨著國安法立法，導致香港大動蕩的反修例運動告一段落，雖然其餘波仍在向外擴展，困擾香港的未來。如果泛民主派是這次反修例的最大輸家，那麼贏家是誰？卻又找不出來。至少在目前這個階段看不出來。也許，香港本身才是真正的輸家。

年半以來，警方拘捕過萬人，起訴逾2200人，最多人被控暴動罪，其中又以年輕人居多。法庭審訊程序漫長，至今暴動罪只審結了不足30個案件，且有多人脫罪，如果這些案件全部完成法庭排期審訊，估計需好幾年時間，將占用司法系統大量資源，影響其他重要案件的審訊工作。

重拾秩序後，香港是時候思考如何重新起步。要重新起步，沒有辦法跳過反修例這一頁，特赦反修例者也許是為這宗事件畫上句號的合宜做法。根據《基本法》條文，特首有行使「赦免或減輕刑事罪犯的刑罰」的職權，而且過往亦曾運用。

不過，特首林鄭月娥去年發表《施政報告》時並沒有提及特赦，反指港府須嚴正執法，因為過去一年社會動盪，有人鼓吹「違法達義」，重創秩序和法治，人身和財產安全亦受威脅。從林鄭的宣示看，短期內，港府不會運用特赦去處理反修例被檢控入獄者。但長期而言，除了特赦，很難撫平反修例運動給香港帶來的創傷。

泛民派雖然被迫淡出香港政治舞台，但他們在舞台下，一樣可以鼓動其支持者，以種種細微而巧妙的言論和行為，對政府施政與執行職務的官員施加民情和輿情壓力，拉扯人心，削弱港府合法性，令施政事倍功半。

每逢節慶假日，即可以各種遊走於法律邊緣的破壞性行為，令當局不勝其擾，香港的經濟或社會建設難以平順發展 ，只會被新加坡遠遠地拋在後頭。

97回歸後的歷次政治運動，把香港人分裂成黃絲和藍絲兩大陣營。而發生於2019年的反修例運動，更是把這種分裂推到最空前惡劣的境地，雙方的支持者互不相讓結下仇恨，特赦反修例者可以團結香港人，攜手前行，無論黃絲和藍絲，畢竟大家都是香港人。

當然，這種特赦不會是無條件的。如果行使暴力，致他人嚴重受傷，當然談不上有特赦可言。但是國安法立法前，因為涉及參與反修例示威犯下的輕微罪行，經過法庭審判現正於獄中服刑者，理應給予特赦的機會。

利用特赦來處理反修例中出現的犯罪行為， 一方面表現出執政者的寬大，其實亦等同於再次向社會大眾宣示香港的政治權力掌握在誰手上；特赦，除了有助團結港人，亦有助加強林鄭團隊的合法性。

香港是一法治社會，這也是香港可貴的價值之一，違法者須接受法律審判與處罰，但這種處罰並非一定要窮究到最後一個毛孔才可以罷休。

相信北京亦會珍惜香港社會的獨特性，視其為大中華組成的不可或缺的拼圖的一部分， 當撥亂反正告一段落，不會反對林鄭團隊予反修例觸法而入獄者實行特赦，好讓香港社會邁向和解；流亡在外者如果回來投案，經過法院程序處理，也不應排除特赦的可能。

香港之所以是香港，一方面固然是地理位置的關係，另一方面是來自香港人的活力、野心和夢想。如果嚴厲執法至香港人變得死氣沉沉，那絕對不是香港福祉之所在，也無助中國的未來。（作者為香港資深媒體人）