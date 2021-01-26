適逢月底，各大民調機構的調查紛紛出爐，正當美麗島電子報顯示蔡英文與蘇貞昌滿意度逆勢成長，讓外界以為民進黨止跌回升，罷王成功與國民黨推動公投策略錯誤時，台灣民意基金會最新出爐的民調卻顯示相反趨勢，指出蔡英文與蘇貞昌的支持率仍在下滑，而國民黨更是出現顯著上升的情勢。

雖然說兩家機構在相近時間點釋出趨勢截然不同的調查，但倘若從大方向來看，兩者卻一致指出，民進黨在選2020選後至今，整體下滑的趨向。以美麗島來說，對比去年12月與今年1月，蔡滿意度上升3.5%，來到57.8%，但在去年極盛時，可曾達到70.3%之高。因此對比單月，或許微幅上升，但對比全年，則仍是明顯下滑。

而從台灣民意基金會的長期趨勢來看，蔡的聲望也同樣顯示下滑的走向，去年最高時亦達7成，但半年過去，如今贊同她處理國家大政方式的人已減少2成。與美麗島不同的是，對比台灣民意基金會去年12月與今年1月數據，贊成蔡的比重反而出現減少1.5%、不贊成上升1.1%的情形。而國民黨的支持率更是明顯上升5.5%，與民進黨目前只差距9.1%。

整體來說，雖然民進黨支持率近一個月以來變動不大，但時代力量和基進黨都出現腰斬的情況，因此目前泛綠基本盤已然縮小到37.3%，而國民黨加民眾黨則增加到32.3%，兩者力量均衡，顯示目前在野勢力已經有足夠的監督制衡執政黨，而非一面挨打被反監督。而從時代力量和基進黨的衰退趨勢來看，也很清楚地顯示民眾相比於藍綠基本盤，更在乎在野黨是否能對執政黨發揮有效監督力量，倘若繼續監督其他在野黨，暗助執政黨，則將逐漸邊緣化。

從長期趨向來看，從2020年敗選後的2月至今，民進黨的支持率下滑9.8%；國民黨的則成長9.7%，一來一回間，兩黨的差距從28.6%拉近2成到目前的9.1%，顯示藍營的攻防策略走上軌道。在台灣民意基金會這份國民黨支持率只有22.2%、台獨支持者有50.2%的調查裡，更顯示目前有66.3%的人反對蔡政府開放萊豬進口的政策，以及有54.3%的民眾樂見反萊豬公投過關。顯示國民黨中央選擇反萊豬的立場，以及推動公投的策略，是能爭取到非藍營支持者的認同，也是國民黨支持率之所以上升的關鍵。

就目前來說，蔡英文滿意度仍未出現黃金交叉的趨向，從民進黨之前自家發布的民調來看，主要其實在於疫情關係，因為蔡的滿意度有一半是防疫因素。從近期桃園疫情事件來看，這也可能是美麗島電子報顯示蔡的支持回溫的原因，而非是國民黨推動反萊豬公投所致。因為從各大機構的調查來看，普遍民意都仍然反對開放萊豬，台灣民意基金會的數據更顯示在元旦開放進口後，反對開放者其實有所增加。

而除萊豬議題外，未來可能造成蔡英文滿意度下滑的關鍵，則可能在於統獨議題。雖然民進黨在2020大選主打「抗中保台」，但在國族論述上卻採用「中華民國台灣」，而非「台灣國」，藉此來爭取更多中間選民支持，因此獲得817萬票時，根據台灣民意基金會的數據，認為蔡的統獨傾向係「台獨」的人僅32.7%，覺得是「維持現狀」者反而高達53.3%。但目前前者卻增加到46.9%，後者則減少到43%，顯示蔡的形象出現變化。但就政大選研中心的長期數據來看，即使2020是台獨高峰年，但維持現狀派仍是台灣過半多數，倘若蔡的形象繼續偏向台獨，則將可能與主流逆反，成為小英的民意未爆彈。

（作者為華青會副理事長）