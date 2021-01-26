凡是對民進黨從政風格稍有了解的人，都清楚認知到民進黨推、拖、拉、罵的慣技，早已是積習難改，乃至駕輕就熟的了。

「推」，指的是推卸責任，凡事出了問題，肯定不會承認是自家犯錯，擺出一副無辜的模樣；「拖」指的是面對困難，無能順利解決，一味拖延，企圖大事化小、小事化無，直到事態不妙，就開始「拉」，「拉」扯前塵往事，不是拉扯前朝，就是歸罪他方，找幾個足堪墊背的代表性人物當護身符；最後就是「罵」，開始大力批判，從官員、立委到名嘴、側翼，得理不饒人似的施加圍勦。總歸是一個結論，民進黨是絕對不會犯錯的政黨，絕對不容許有任何人「率意」批評與責難。在野的時候，他們可以拍桌子罵人；執政之後，誰敢拍桌子，就要誰好看。

桃園疫情的擴大，攪得人心惶惶，當務之急，原是立即採取果斷且有效的措施，迅速補破彌漏，以求穩定人心、消弭大患。可我們「大有為」的政府，面對如此嚴峻的問題，分明是醫護管理的SOP明顯出了懈怠的錯，仍不願坦承錯誤，企圖「推卸」；繼而未能劍及履及，迅速作出明斷，反而以「小縫隙」拖延事態；當破口形成，已駸駸然到了燃眉之急的時候，就開始清算舊帳，17年前的SARS復發於今朝，其間誰對誰錯、孰是孰非的問題嚴重性，反而比目前的疫情來得重要。

最令人不可思議的是，從上到下開始毫無憑據，甚至罔顧事實的謾罵，凡是異議的批評者，從楊志良、邱淑媞到馬英九，無不攖其鋒銳，被詈罵、歸罪到體無完膚的地步。防疫應有的SOP無人關注，倒是民進黨推、拖、拉、罵的SOP具現無遺。

SARS的真相究竟如何，藍綠雙方各說各話，時隔17年，即使可以重加檢討，也不該在目前嚴峻的局勢中，重翻舊帳，可民進黨政府卻看得比目前的防疫還來得重要，不但網民交相辱罵，連當時的行政院長游錫堃都不甘寂寞的出來軋上一角，還要馬英九「講話要憑良心」。馬英九有沒有「良心」，恐怕很難憑他的一句話就來論斷，但游錫堃為立法院院長，當有何等的中立身分，卻在如此不適當的時機，說出這樣不適當的評論，卻充分顯示出其「居心」之「不良」，簡直就是民進黨的打手了。

其實，這也正是民進黨的SOP，其企圖非常明顯，就是借「馬維拉」來轉移焦點，製造煙霧，以掩飾其防疫的無能而已。一旦該當落實的具體防疫措施，被淹沒在這些毫無意義的口沫之中時，台灣的未來，當真是岌岌可危了。

（作者為國立台灣師範大學教授）