高凌風本名葛元誠，父親空軍通校教官，母親越南人，1950年台灣出生，早年在台灣省高雄縣岡山鎮空軍眷村自強新村長大，小學曾就讀空軍岡山子弟小學，頭因為特別大，因此外號葛大頭，但他不以為糗，反而自我解嘲的聲稱：「 大頭、大頭，下雨不愁，人家有傘，我有大頭。」1969年高凌風進入中國文化學院就讀並組搖滾樂團，受到瓊瑤的賞識，賜名火鳥。他的藝名高凌風是瓊瑤小說《女朋友》中男主角的名字。進入演藝界以青蛙王子打響名號，1974年高凌風主唱瓊瑤電影《女朋友》的主題曲大眼睛，因而走紅，開啓以後長達40年的演藝之路。其怪異的舞台動作，頸部往內縮的特有姿態，以及越南口音所發出獨特鼻音的唱腔，成為當時秀場及舞台藝人爭相模仿的對象。

高凌風的兩首經典名曲《冬天裡的一把火》與《惱人的秋風》經費翔翻唱後，紅遍中國大陸。其他還有《燃燒吧！火鳥》、《泡菜》、《今夕明夕》、《不一樣》等多首知名歌曲，都獨樹一格，歌詞不乏譁眾取寵、大膽前衛。但在民智尚未完全開放的社會，高凌風演唱時的奇裝異服，舞台上燃燒火柴助興，麥克風顛倒高舉著演唱，動作誇張搞怪很有哏、很夯，贏得彼時青少年的跟風，卻遭衛道人士強烈的批判，復由媒體刊登轉載，本欲撻伐高凌風，結果適得其反，形成正反報導皆搶盡媒體版面，反而提升高凌風的曝光率與身價。

2004年高凌風轉換演藝跑道，在《2100全民亂講》及《全民大悶鍋》模仿秀表演節目中，令人捧腹的模仿再造轟動，模仿的知名人物包括前行政院長張俊雄和佛光山星雲法師等人，模仿的口音口氣與動作表情不做第二人想。2004年10月20日，高凌風在台北國際會議中心舉辦出道30周年演唱會，現場彷彿又回到青蛙王子輝煌的秀場時代，政壇中的國親兩黨主席連戰與宋楚瑜，不約而同來演唱會加油捧場，聽歌看表演。

青蛙王子的演藝事業有起有伏，但三次婚姻都以離婚收場，未似童話故事中的王子與公主結婚後，過著新福美滿的日子。2012年11月13日，高凌風與兒子寶弟看完電影後，身體不適，至國泰綜合醫院掛急診，診斷為敗血病，後轉台北榮民總醫院做骨髓穿刺檢查，發現罹患嚴重血癌，經治療未見好轉，但心仍不死，忘不了舞台的風光日子。2014年1月15日高凌風召開記者會，宣布3月8日將舉辦出道40週年演唱會，邀請豬哥亮等20位歌手和藝人同台表演，高凌風表示就算賠本100萬元，為了心愛的舞台，再艱難也要堅持下去。高凌風沒有撐到出道40周年紀念演唱會，2014年2月17日與世長辭，享年64歲。

64年一個不算長的生涯，青蛙終究沒有變成王子，精采傳奇的演藝事業，如天空炫耀斑爛的彩虹，也如旋風過境，毀譽參半，高凌風留給世人無限的懷念與未完的遺願。（《龍的傳人》之三，待續）（徐天佑/高雄）