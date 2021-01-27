編者按：出生山東，現年92歲的范金玉老先生，1949年隨青年軍208師從青島撤退來台。 因1955年，進入位於北投的中國電影製片廠，任職技術科擔任攝影，於是有了許多拍攝大量新聞、紀錄片與軍教片的機會與經驗，也為他的人生，留下許多精彩的畫面。 從中我們可以見到台灣電影史的縮影，更可以看到他當時對工作的熱血付出。 感謝他的家人能與我們一同分享這珍貴畫面，呈現最真實的人味和感動。

范金玉簡介：

1929年五月出生於山東省濰縣。

1949年隨青年軍208師從青島撤退來臺。

大約拍攝於1935山東濰縣縣城照相館。右二是當時6歲的范金玉先生。右一是堂哥，左一是大兩歲的哥哥。中間穿棉襖長衫的長者，是後來被土匪綁票，從此消失的父親。一旁裹著小腳的母親，曾經被日本人囚禁，脫逃後，帶著范金玉兄弟逃往附近縣城避難。堪稱富裕的家道，在亂世裡，成了各方匪徒覬覦的目標。18歲跟著軍隊來台的范金玉先生，當時已經失去父母。開放探親後，回去探親的同鄉弟兄，把這張珍貴的老照片，從山東濰縣大柳樹村的老家，帶來台灣給范先生，時隔六、七十年後，終於能夠重溫父母親的慈愛面容。這張老照片，是現年92歲的范先生，與故鄉珍貴且唯一的連結。（范金玉提供）
大約拍攝於1935山東濰縣縣城照相館。右二是當時6歲的范金玉先生。右一是堂哥，左一是大兩歲的哥哥。中間穿棉襖長衫的長者，是後來被土匪綁票，從此消失的父親。一旁裹著小腳的母親，曾經被日本人囚禁，脫逃後，帶著范金玉兄弟逃往附近縣城避難。堪稱富裕的家道，在亂世裡，成了各方匪徒覬覦的目標。18歲跟著軍隊來台的范金玉先生，當時已經失去父母。開放探親後，回去探親的同鄉弟兄，把這張珍貴的老照片，從山東濰縣大柳樹村的老家，帶來台灣給范先生，時隔六、七十年後，終於能夠重溫父母親的慈愛面容。這張老照片，是現年92歲的范先生，與故鄉珍貴且唯一的連結。（范金玉提供）

1955年，進入位於北投的中國電影製片廠，任職技術科擔任攝影，拍攝大量新聞、紀錄片與軍教片。

1963年與高翠萍結婚，育有一女一子。

1968年，與李興義、平振華、周漱真，以《大哉中華》獲得第6屆金馬獎最佳紀錄片攝影獎。

1969年，奉派擔任海軍敦睦艦隊隨隊攝影官，行經赤道，抵達紐西蘭。

1969年起，擔任中製廠多部劇情片的主要攝影。

1971年，第一次擔任劇情片攝影的作品《緹縈》，獲得第9屆金馬獎最佳彩色影片攝影獎。

1995年，中製廠停止電影拍攝，正式退休。

2013年，將1969年海軍官校學生製作頒發的通過赤道證書，捐贈甫開幕的國立海洋科技博物館，現展於主題館文化廳。

2020年，接受109年臺灣電影口述歷史研究暨影像紀錄計畫訪談。

每個家庭都有許多珍貴影像，儲存著愛與能量。 讓我們一起見證歷史，分享最真實的兩岸情緣。 「我家老照片」新單元積極徵集稿件中 【史話】歡迎各界分享，來稿請寄至[email protected]

參與作品：

劇情片-《緹縈》《蝶變》《大摩天嶺》《女兵日記》《血戰大二膽》《日內瓦的黃昏》《古寧頭大戰》《細雨春風》《人在江湖》《神腿鐵扇功》《冬梅》《十殿閻羅》《狂風落葉刀》《大追擊》《合歡山上》《寒煙翠》《梅山收七怪》《馬車夫之戀》

紀錄片-《中華民國五十三年國慶》《大哉中華》

新聞片-《中製新聞》

電視影集-《寒流》

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印象深刻的事件

事件一：1961年在枋寮外海拍攝演習期間，海象超過預期,發生五艘登陸艇失事沉沒事件，死裡逃生後，參與救災。

事件二：1982年在墾丁支援拍攝《大追擊》，搭乘灑農藥飛機。工作夥伴

負責製造飛機冒煙效果，從機上向外倒黑灰，造成機艙黑灰籠罩，伸手不見五指，駕駛緊急阻止，驚險降落，三人滿臉黑灰。

退休生活與興趣：

紙藝創作、手工玩具製作、麵食製作、拉二胡、在電腦瀏覽Google earth、游泳、每天清早四點半起床運動。

還有更多精彩老照片，敬請期待

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