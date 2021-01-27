編者按：出生山東，現年92歲的范金玉老先生，1949年隨青年軍208師從青島撤退來台。 因1955年，進入位於北投的中國電影製片廠，任職技術科擔任攝影，於是有了許多拍攝大量新聞、紀錄片與軍教片的機會與經驗，也為他的人生，留下許多精彩的畫面。 從中我們可以見到台灣電影史的縮影，更可以看到他當時對工作的熱血付出。 感謝他的家人能與我們一同分享這珍貴畫面，呈現最真實的人味和感動。