一個陸配家庭22 日晚間剛返回到武漢，當天半夜（23 日清晨）隨即宣布封城；一位台幹買了23 日的機票準備返台，剛好當天封城受困迄今；一位年輕朋友邀約友人趁過年要到雲南旅遊，只是在武漢會合，亦不幸受困；另一位年輕男士第一次陪同女友回家見爹娘，碰到這世紀疫情受困，這未來的岳父岳母可有充足時間檢驗這未來女婿；還有回家奔喪的女兒也受困，或許剛好可以再細細回想父親在世時的種種，以及那一草一木。許多、許多，五百個家庭就有五百個故事。這些故事唯一的相似處就是，他們必須留下來與湖北並肩作戰，共同對抗病毒。但，這並非他們的原意。

花冠和年獸 誰可怕

受困台人當中， 最令人心疼的是有非常多的孩童，據統計，小於10歲的幼童應該有近200 位，18歲以下未成年者則總共應有300人以上，這些小孩都是持中華民國護照，是大家口中的國家未來主人翁，是「台灣之子」，他們大都隨同父母親返鄉探視外公、外婆而受困湖北，小孩的世界很單純，他們不知道外面發生了何事？

他們只見到父母親每日憂愁、手機不離身，他們天真地抗議爸爸媽媽每天把玩手機但他們為何不行。殊不知父母親是深怕漏了任何一條可返家訊息而護著手機，他們常聽到的是父母親說要帶著口罩，外面世界有花冠病毒正在攻擊人類，有些家長為了哄騙小孩吃飯，會說：不吃飯，沒有抵抗力，就會被花冠病毒吃掉。花冠究竟是何方猛獸，令父母親如此擔憂，花冠和年獸究竟誰可怕？花冠是否也會害怕紅色春聯和鞭炮，天真的孩童們心裡狐疑著，慢慢睡去，又過了一天。

受困台人並非集中於武漢市，湖北省各城市均有，受困時，返鄉過年的陸配大多在自宅，有些在城市中，有些則居住在鄉下，也有不少人是困在旅館中，這應該會是他們自學校畢業後待在家裡最久的一段時日，也或是住宿在旅館中最長的一次，當時，沒有人想到會封城超過二個月。

眾人盼著回家那一日

封城至3月底已逾60日，氣候早已從寒冬進入春分，春節早已過，元宵亦已遠，清明即將來，晝時已漸長，氣溫已漸暖，羽絨服已不能再穿，暖氣已可不開，屋前的油菜花田已從幼苗長至大片金黃花海，冬休的稻田已開始春耕，小女孩額頭上的瀏海已長至近乎遮眼，孩童們的寒假早已結束，期中考即將到來，許多人在等待中慶祝了一個沒有蛋糕的生日，也有嬰兒在外公外婆家度過了周歲……這些台人已受困湖北許久，雖還未有〈回鄉偶書〉中「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛衰；兒童相見不相識，笑問客從何處來」的滄桑，但眾人回家那一日，想必有著很深的感慨。（待續）