中時新聞網「言論頻道」之「兩岸史話」

除原本連載書摘之外

即日起加開新單元──

1.「我家老照片」

每個家庭都有許多珍貴影像，儲存著愛與能量。

讓我們一起見證歷史，分享最真實的兩岸情緣。

歡迎各界人士提供照片，以簡單文字敘述畫面的小故事，透過平台溫存回憶。

2.「家鄉味．人情味」

有人說「有飯香的地方，才是家」「最美好的記憶，是味道」

因此不論是家常菜、家鄉菜、地方特色小吃或難忘的小館子

都歡迎大家在這塊園地共同交流

目前正積極籌備徵集稿件中

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