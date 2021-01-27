疫情指揮中心指揮官陳時中26日說，全台公費流感疫苗已接種600多萬劑，由於仍剩40多萬劑，1月30日起將開放全台6個月以上尚未接種的民眾施打，加強自我保護。

由於流感疫苗開打初期，因新冠疫情影響，民眾接種狀況踴躍，因此指揮中心增購41萬劑，現在還有剩餘，陳時中指出，考量接種疫苗後，少數人會有發燒、肌肉酸痛等全身性反應，不易與其他感染分辨，所以建議自主健康管理者，於自主健康管理期滿後，再接種流感疫苗。

沒有新冠疫苗，那就打流感疫苗？大陸網友看到這則新聞，紛紛表示疑問，接種流感疫苗對抗新冠，作用在哪裡？根本是頭痛醫腳現代版。「危難的時候就看出來政府的渣。」

「把自己的人民當什麼啊，感覺島上的人和清末時一樣都麻木了。」

更有網友酸說：「肚子餓了，喝點水吧。」「找美國爹要嘛。」

大陸以及許多國家早已開打新冠疫苗，只有台灣疫苗遲遲沒有著落，也難怪大陸網友說得這麼嗆辣，因為台灣拒絕大陸善意在先，甚至還質疑大陸疫苗的有效性，多次抹黑大陸疫苗。

指揮官陳時中曾表示，大陸疫苗能否進口牽涉到台灣跟大陸貿易法規，陸委會也進一步說明，依《台灣地區與大陸地區貿易許可辦法》第7條第1項第1款規定，及經濟部國貿局公告之《大陸物品不准許輸入項目彙總表》內所列品項，大陸疫苗尚不得輸入台灣。

目前大陸各地新冠肺炎疫苗正分階段進行接種工作，對包括大陸台胞在內、符合條件的民眾，都有安排。但對於是否捐贈大陸疫苗給台灣，大陸官方至今無公開表態。關鍵還在於上述陸委會所說的法規限制，台灣若未先移除政治和法律障礙，國台辦若是主動說要捐贈，倒成了熱臉貼冷屁股，又要被大陸網友說是「跪台辦」了。

大陸開發出新冠疫苗，作為全球公共產品，已協助多個國家。大陸涉台人士指出，大陸早備好有關方案，無論是以民間對民間形式捐贈，或是透過台胞代理大陸國產疫苗，很樂意提供疫苗給台灣。現在新冠疫情再次升溫，疫苗若早一日接種，民眾便能早一日安心，指揮中心和陸委會，當為民眾著想，不能再政治掛帥了。