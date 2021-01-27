這篇起源於一次與朋友的聊天。該位可愛的九零後台灣小朋友，無可救藥的一中一台論，無可救藥的……無感化可能。然而就在忘記多少時日前，迷戀上了大陸肖姓知名藝人，自此有了攻破口。

肖姓藝人唱愛國歌曲，能理解；肖姓藝人之代言品，能買得起還是得買的；肖姓藝人如果對她喊話「回歸吧同胞」，那...這位台灣小可愛有點動搖了。該台灣小朋友身為肖姓藝人台灣粉絲站的熱血一員，跟我科普了台灣新世代追「中星」之心得。

本文一些地方不用大陸明星，是因為比起陸星，小年輕們往往更強調自己追「中國明星」。

我笑他們「在追中星中恨中」。突然想到，我好像沒有認真觀察過這批人。我對他們往往又敬又怕，台灣很多成功的Youtuber都是這年齡段，他們敢於表達，但我又感覺他們對許多嚴肅議題只有情緒。

台灣的抖音世代──出生於1995到2005之區間，使用抖音、IG，認為臉書過時，也就是歐美常說的Z世代，這一代成長過程中有B站、抖音。大陸的娛樂文化對他們的影響超越其他年齡段，同時對於「政治上的中國」反抗力度又是所有年齡中最強烈。

幾年前我在公司雜誌寫過一篇《小鮮肉統一兩岸》，我始終認為對台喊話說詞老掉牙是一回事，人選又是另一回事──兩岸一家親，找王一博喊遠比找老官員說有用嘛。然而，過去我的觀察對象與周遭，同齡人與1990至1993之間為多。

昔日我請喝咖啡的這些學弟妹們，大多已畢業，他們已適應了中國大陸，有一份不錯的工作，默默融入北京成為苦命北漂中的一員。許多人跟大陸室友合租、養貓、偶爾曬曬雲遊四海的成果。拼多多、九九六，轉發各種大陸社會熱點。只有在逢年過節，才會從他們朋友圈中看到比較多的台灣味──搶機票，或是「終於回台灣了」幾個字。

於是，我把目光轉向更年輕、更早就受大陸電視節目「感染」的抖音世代。我設定的年齡層是「最老」也只能是22歲大學畢業（也就是1998年或更小，足足比我小十歲）。在請各路人馬「貢獻」這批童男童女給我時，碰到了第一個問題。

「兩岸現在這麼可怕，有點敏感耶。」童男童女這樣回答，且不只一人有這疑慮。

於是我給這幾位年輕人做了心理建設，在此也得告知在看文章的各位幾點重要事項。一，別舉報，本篇還原台灣青年心聲，沒有太多政治正確，實在不舒服者盡快關上。

二，近期我逛遍了年輕人的論壇，也做了一點實際訪談。但這也謹代表我個人之觀察心得，若您有實際接觸或觀察經驗，歡迎留言。

第一，「陸星」與「中星」之辯。

還是得老調重彈，講一下陸劇崛起的故事。

在數年前，台灣最初興起陸劇潮，是《步步驚心》與《甄嬛傳》，彼時我常聽見的說法是「看陸劇僅能看古裝劇，因為兩岸文化多少有差，大陸現代劇不會符合台灣人胃口」──這說法在2017年《致我們單純的小美好》網上熱播時被打臉。該原著小說成為台灣網路書店銷售第一，某次出差回台北的我看到一家咖啡店以劇名為蛋糕名稱。

在2011陸劇潮初始，再到2017年大陸現代劇在台灣的逐漸熱門，與此同時是大陸綜藝的興盛，「台劇沒落，陸劇興起」在媒體上不斷出現。在這段時間比較偏綠的三立電視台，開始推出「華人電視劇」，也就是從過去主打的台灣劇，到「全體華人共同的華劇」。有一段時間，「華劇」一詞頻繁被人提及。

2017後越來越少人提到「陸劇潮」這一說，因為這成為一個正常的選項，根本不用刻意去說──若說韓劇和韓國綜藝是主流，陸劇，大陸綜藝，也算是正常選項的「次主流」。值得一提的是，近年台灣影視圈確實努力做出好劇本，拍出一些突破以往尺度的好作品，「華劇」一詞逐漸消退，「台劇重現榮光」之說重回主流。

自然，與此同時大陸明星也在台灣螢幕不斷出現，2015年之後鹿唅、TFBOYS在台灣火起，論壇上陸續有人會在明星板塊討論大陸明星的八卦（比如這些明星來台拍戲，是不是用工作證）──在這一時期，也就是2016、2017甚至是2018年時，用「大陸明星/陸星」稱謂的仍然算主流。

在那之後兩岸民間更政治對立，但軟實力這一塊的影響完全沒有消除。在2020年7月，論壇上有了「中星版」──在這一時期，使用「中國明星」者已經遠遠超過「陸星」。甚至若有人用「陸星」，還會被糾正「是中國明星」。這種「糾正現象」在我成長的過程中幾乎沒發生過。

語言是非常神奇的。在我這一年代，使用大陸、中國大陸或中國，其實跟統獨藍綠沒有太必然的關係，我們更常混著用。有同齡的朋友到上海後以為大陸人不喜歡被稱「大陸」，所以都說中國，直到被同事糾正後才恍然大悟。

但是在抖音一代的語境中，講出「中國」確實有種政治上的劃分，更算是一種政治防衛，甚至會使一些人去糾正令一些人。這一代的「政治覺悟」，啟蒙比我這一代還早、還要激烈。

他們更早地接受來自對岸的軟硬實力影響，他們更早受影響，也更早開始有防衛意識。然而，心理上防衛意識，在人人用淘寶的年代，是否防得住？還是一邊防衛一邊繼續著便利的生活？

以及，對他們而言，「中星」真的完全等同韓星嗎？

第二，「中星」能等同韓星嗎？

能把看大陸劇，視為「追韓劇」嗎？認為是的請舉手──在大陸古裝劇熱播時期，這是我北大畢業論文焦點訪談的其中一題。而在座的十位台灣受訪者（與我同齡）的反應，只有一個馬上舉手，有幾位都是想了一下，才緩緩舉手。

你能把大陸人（或是各位口中的中國人）視同等同於韓國人之外國人嗎？你能把「中國明星」視為等同於韓星嗎？「追大陸明星，跟追外國明星一樣」，這個認知，是真正這樣想多一些，還是政治防範多一些？

我問了我訪談的抖音一代這些問題（他們基本都稱大陸明星為中國明星），但對於「中國明星/中國影劇等於外國影劇」這一點全都存在猶豫。有人給我的解釋是，會說「追大陸明星等同於喜歡外國明星」，是因為近年兩岸老是喜歡拿「天然獨一代看大陸電視劇」說嘴，他們對這個反感，想強調「文化歸文化，政治歸政治」，故有這樣的說法。

但普遍認為，文化和語言相同，台灣是受到文化產業直接影響的第一波人，也確實讓這個「政治上的他國」很難直接被視為「全然的外國」。

其中一位在北京讀書的1998年受訪者說，當初他跟同學開玩笑，要到北京「留學」──說完這個詞他和朋友都笑了，因為自己知道「留學」一說挺奇怪的，跟去韓國、日本不太一樣。

「追中國明星和追韓國明星差不多，我和朋友會這樣說，往往是因為鄙視鏈的關係──追歐美明星、日韓明星，或是電視劇，似乎比追中國的『正當』一些。所以我們更想強調政治歸政治，明星影視是另一回事，你可以說是一種合理化。」

「當然，我們也是用這個告訴自己，中、台灣是不同的。」其中一個小年輕這樣說。而這大致也符合我對年輕一代輿情的感受。

而這些小年輕也都認為「看中國該把政治（政府）與人民分開看待」──我這一代提中國大陸，比較多是整體概念，但抖音一代因為使用抖音、甚至用微博以及B站，更傾向表態「對大陸人（中國人）沒意見，有問題的是政治」。

這一點，與我同齡的大陸朋友可能認為是無知或笑話，但就是真實。因此，他們也能很坦然接受綜藝上的台灣參賽者被打上「中國台灣」，或是自己粉的明星各種愛國表態。

我從年輕一代的表態中看見文化的確實影響力。可以肯定的是，你會因為追星而對大陸城市有個大致認識（追肖某的至少認識重慶），也很可能因為追星把對岸「去極端化」（不會多喜歡，但不會蠢到相信對岸人民飢寒交迫），這就是軟實力之影響──儘管一再告訴自己「對岸要吃了台灣」、「兩邊不同」。

第三，「天然統」一代之可能。

天然統世代，這篇文章是在2017年時一位台灣學者所寫，那時有一些迴響，自然也有不少訕笑。我本來認為「天然統」太言過其實，然而在我觀察各社交媒體的輿論、又做了一些談話後，有了一點新心得。

統，若用「支持祖國統一/支持政治統一」為唯一的統一解釋，那麼完全沒戲（而這是兩岸網民第一直覺反應，所以都認為天然統一詞荒謬）。但台灣一代一代，已經發生變化。

其一，「中國與美國」在資訊傳播上之重要性已經差不多（都是強國），而且傳播的內容涵蓋各方面，科技、醫學、經濟、生活就業、文化出版──台灣新聞上都是些獵奇的「大陸尋奇」，但台灣沒多少年輕人看新聞和政論節目（頂多就是網路新聞，但那些新聞大家也知道準確性存疑）。大眾主要是從Youtube或短視頻上獲取新知。

而這些平台上涉及「中國」的內容，比如戲劇、手機遊戲、工作就業等等，數不勝數（當然有正面有負面）──這些的影響力遠超過網路新聞。

相比之下，我這一世代，媒體對中國大陸之報導多以經濟和軍事為主。我長大的過程中，我們都認為美國為毫無質疑的老大，且我們成長時期是真的只能透過「新聞」來認識對岸──新聞上要嘛是「陸客沒素質」，要嘛是「軍事威脅/經濟崛起」。

身邊有大陸朋友至今還在說，因為台灣政論節目與新聞太亂七八糟了，台灣年輕人對大陸才如此負面，在我這一代這是事實，但現在不太準確。

其二，承上所述，抖音世代不只用抖音，追星族用微博，還有不少B站用戶，比起奇怪獵奇的大陸新聞、或是「中國經濟」這種老論調，他們關注的更是偏軟的文化層面。若長期觀察台灣社交媒體，不難發現，他們的用語與B站等大陸用戶的用語已經無縫對接。

幾年前我做新聞時，還整理過兩岸用語大不同之表格，現在看來已經可以作廢。許多詞語就算這些小年輕不用，也完全能看懂。偶爾論壇上會有「現在中國用語好多」、「警惕中國用語侵入台灣」這種論調，但一下子就過了，大家繼續使用。

其三，綜合以上，比起我這一代，抖音世代基本比較能直面「對，中國影響力對我們挺大」之現實（當然也會同時強調，韓國也大，美國也大）。但另一方面，對於政府的「防火防盜防中國」之舉措也表示贊同。

我在與受訪者的接觸中（雖然人數很有限），都有種感覺，比起他們「恨中國/厭惡中國」，我感受到的是他們真正討厭的，是那些無奈的現實。有一個受訪者在我掛電話之前跟我說，其實如果他是「中國人」，他現在也會討厭台灣，在兩岸上也會是急統派（這位受訪者並非親藍，抖音一代幾乎沒有親藍者）。

討厭現實，但還是得繼續生活。討厭對岸，抖音和B站還是極好的。我們的生活，從來都是在跟人交流下建立起來的。

政治上的中國、文化影響力下的中國、以及自己所粉過所遇見的「中國人」……這些，誰能完全區隔誰？

許多東西攪在一起，最終兩岸，誰能完全不受誰影響？誰又能全然區隔誰呢？

（郭雪筠/台北女孩看大陸）