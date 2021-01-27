世界各國深受新冠疫情衝擊，不僅經濟瀕臨崩潰，更是人命關天，一句話說到底：大家都怕死了。然而，許多國家施打疫苗幾個月了，卻唯獨咱台灣防疫模範生苦等不到救命疫苗，第三世界國家還有中國疫苗可以打，台灣連這都不如，老實說，笨死了。

罵笨，不是沒道理。不曾見過這樣的政府自我重重設限，中國製造，不要；外國公司製造，但有中資股份（德國BNT，中資占0.7%股權），不要；外國公司委託中國製造（牛津），也不要。只剩下美國的輝瑞和莫德納，可是人家死傷慘重，要供應3億多人口，「美國優先」誰不知道？「台美關係史上最好」這時候算老幾？

前行政院長林全早一步搶到疫苗，沒想到被這群笨死了的民進黨政府高官破局，這個不要、那個不要，想要的，沒門兒。林全手上有好牌不打，錯過時機變相公就打不出去了。這還不笨嗎？

民進黨政府不應意識形態治國，台灣若打一句誑語「買中國疫苗」，美國朋友真在乎你死活，就會乖乖給疫苗，至少讓第一線醫護、航空機組、軍警人員先打不為過吧！反之，中國大陸已經接了17國5億劑疫苗訂單，若不賣給台灣，兩岸未來也沒戲唱了，民進黨大內宣不就更火起來罵、2022選舉必勝！