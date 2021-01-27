政府口口聲聲要民眾「挺桃園」、「挺醫護」，但是這些相挺到底只是口號，還是有實際的作為和相關配套？護師工會的理事長日昨出面向媒體表示，桃園醫院因為這次爆發院內群聚感染，後續不能收容新的病患導致醫院收入減少，於是高層就說要扣減原本預計要發放給醫護人員的獎金。而且醫院還以疫情險峻為藉口，對這些醫護人員下了封口令，只准他們說醫院的好話，不准他們發表會影響整體士氣的抱怨或質疑。有苦說不出的醫護才會轉而向護師工會求助，希望能代他們發聲。

這件事情不但聽在第一線與疫情作戰的醫護人員耳中很刺耳，相信一般民眾也會覺得不可思議。因為任何有理智和同理心的台灣人，在此刻都會對這些願意在前線力戰病毒的醫護人員表示感謝。部立醫院又不是營利單位，政府撥預算就可以解決問題了。

更何況疫情爆發導致醫院只出不進、不能收新病患是特殊情況，怎麼能在錢這件事情上要辛苦的醫護「共體時艱」呢？就是有不肖的人士要在這種時候出奧步、假聰明，以為趁著疫情就能神不知鬼不覺地再耍一些小手段，侵害基層醫護人員的權益。難道這個情況指揮中心不用了解一下嗎？

而且除了獎金的發放疑似遭到苛扣，原本說要撥給醫護人員的津貼補助，也有不少醫護抱怨認定標準不明確，導致請領不易或是明明同一段時間共同照護同一位高風險病患，但有的主護有領到補助、有的申請就被打回票。前線的醫護人員在這段期間已經飽受龐大的身心壓力，結果現在相關部門還要在福利和補助上挑三揀四，要他們情何以堪？政府要挺醫護，就不要空口說白話。