新冠疫情升高，擔任指揮官一年有餘的衛福部長陳時中已出現疲態，防疫政策頻頻出包；更嚴重的問題是，由於他在民進黨內人望不足，遇到緊急而敏感的問題，決策就陷入瓶頸。無論是考量到更有效的防疫需要、民進黨政府重拾民眾的信心，乃至於個人的政治前途，具公衛背景的副總統賴清德應該要上場了。

政治防疫 決策雙標爭議不斷

去年1月23日中央流行疫情指揮中心二級開設，陳時中部長擔任指揮官；隨著國際疫情緊急，指揮中心提升為一級開設，行政院長蘇貞昌仍指派陳時中擔任指揮官。

然而，在疫情升高、開放萊豬及健保調漲三大挑戰的夾擊下，陳時中已顯得左支右絀，連他自己都說，被這三支箭射得有點痛。老實說，疫情、萊豬、健保，這三大政策都與人民的健康安全息息相關，每一個都輕忽不得，民進黨政府全往一個人的身上壓，對陳時中不公平，對全民也不公平，畢竟他再怎麼有能耐，一天也只有24個小時，總是有照顧不周的地方。

例如，調漲健保費這個重大措施，關係到廣大民眾以及企業的權益，但衛福部完全沒有給民間任何調整和適應的時間，陳時中在去年12月31日宣布，今年1月1日就實施，令人錯愕不已。雖說這個粗糙的決策過程與蔡政府向來的施政風格有關，但健保調漲來得又快又急，恐怕多少也是因為陳時中身陷各種政策風暴中，實在是分身乏術，不得不快刀斬亂麻。

自從陳時中擔任中央防疫指揮官以來，在國人嚴格遵守各項防疫要求的共同努力下，台灣堪稱平穩度過了2020年的新冠疫情。但在此期間，陳時中政治防疫、決策雙標的爭議不斷，除傷害政府防疫的公信力，也讓社會經常陷入沒有必要的對立。

目前全球疫情仍居高不下，疫苗已不可或缺，但台灣何時可以施打疫苗，陳時中始終語焉不詳。新冠疫苗採購案涉及龐大利益，外傳因民進黨相關人士從中角力，疫情指揮中心無法擺平各方利益，以致於台灣的採購過程波折不斷，因而延誤時程。 不論此傳言是否屬實，眼看各國已紛紛施打疫苗，陳時中至今仍然無法明確承諾國人何時可以施打，這是事實，也可證明指揮中心的疫苗部署反應遲鈍、決策緩慢。看來，防疫指揮官的重責大任確實必須要換人了。

其實民進黨內就有一個比陳時中更適合擔任防疫指揮官的絕佳人選，那就是賴清德。去年1月，大陸爆發疫情，當時賴清德以副總統當選人的身分公開表示，台灣應該義不容辭協助大陸解決嚴重的疫情，他並認為，兩岸應該就防疫展開合作。賴清德的這番話，被認為是民進黨政治人物中，少數溫暖且符合人性的觀點，卻遭到1450網軍的出征與批判。從此之後，賴清德即鮮少再對疫情發表看法。

敢挑戰蔡英文 卻怯懦指揮防疫

近日因衛福部桃園醫院發生院內群聚感染，使國人對疫情產生恐慌，賴清德呼籲國人要做醫護人員的後盾、全力支持桃園。作為一位公衛專家，又身居高位，賴清德可以做的事很多，絕不只是發出上述宛如紙上談兵、人云亦云的空泛言論；他應該實際扛起防疫指揮的重責大任。

這一方面可以解陳時中力有未逮之圍、更有效率地守護國人的健康安全。畢竟賴清德在民進黨內的地位和影響力，都比陳時中高太多，當台灣進入如疫苗等高端資源分配等課題的「防疫深水區」時，老實說，很多眉眉角角是陳時中應付不來也無法處理的；擔任過民意代表、地方首長，如今又貴為副總統，賴清德熟悉民進黨的政治生態，他調和鼎鼐的能力和功夫，自是陳時中所不能及。

另一方面，外傳賴清德的心中仍有問鼎大位的鴻鵠之志，既然如此，他怎能一直蟄伏在總統府這個深宮大院裡毫無積極作為？他傳說中的2024黨內對手、桃園市長鄭文燦，在這次部桃事件中勇於任事，表現得比陳時中更得人心。當鄭文燦展現出一個領導人的格局與高度時，賴清德看在眼裡，能不焦慮乎？

賴清德敢於在2019年宣布參與黨內總統初選，挑戰蔡英文，難道今年他竟怯懦地不敢指揮防疫？政治人物必須要懂得自己創造舞台，否則就會淡出人們的視線與記憶，遑論更上一層樓。於公於私，擔起中央防疫指揮官的責任，賴清德是義不容辭。