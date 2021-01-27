川普4年來用蠻力撕裂美國，新上任的拜登總統誓言團結美國，辦得到嗎？恐怕很難，主要癥結在於美國已經越來越是「部落主義」社會現象，多數人封閉在社交媒體中，隨個人主觀喜好和雷同性吸收資訊、結交網友，加上平台上演算法推波助瀾，各種異質消息和觀點都被過濾掉，排除在視野之外，因而越來越侷限在小圈子中，只和同類相濡以沫，築起巨大的訊息回音壁（echo chamber），形成龐大的資訊同溫層，耽溺在繭房效應中，於是產生目光狹窄的部落社群，政治觀點愈益極端化，不同立場者對立日甚，如何能捐棄成見重新團結？

部落主義固化既有的政治立場，分化不同觀點的公民，隨之而來的是政治對立的加劇。川普4年總統暴露諸多嚴重缺陷，政績也乏善可陳，但競選連任票數不減反增，顯示他所切割的那塊選民蛋糕中的部落成員，所信奉的政見或世界觀越來越明確，而且黨同伐異，排斥異己，誅殺非我族類之心越來越強，已經成為堅不可摧的政治群體。

部落主義者的最大特徵是「社群認同大於一切」，具有一定程度的「社群自戀症」（group narcissism）；這種社會性疾病帶有濃厚的我群中心主義」。網絡造就的社交媒體促使同質性高者在虛擬世界固守一方，躲在同溫層安全網之中。在社交媒體的屏障下，只跟同類人傳訊，群內成員之間甚至只在相互強化，彼此對話也不多。與群外異類幾乎全無交流，免除了衝突，如同只跟鏡子對話。社交媒體上圈出的信息回音壁製造無數的部落，民主性對話與共識無從形成，反而加深社會的撕裂。被社群媒體分走大杯羹的傳統媒體，被區隔化、標籤化甚至被異議者汙名化了，公信力與影響力隨而下降了，其守門人的專業功能也減弱了。何況，人類雖然能作理性分析，但大部分時間都是以直覺和情感作判斷，所做的腦力思考有限，因此越益活在同溫層中舒適圈的囚徒。

在後真相時代的部落中，「訴諸情感與個人信念比客觀事實更重要」的人性發揮得更徹底，情感好惡和感覺狀態擺在首要地位，證據、事實和真相多不深究，對於政治人物言行全憑立場做評斷，以致於政客說謊多數時候不是為了瞞騙大眾，而是為了鞏固目標群眾的偏見，博取共鳴與支持。川普最善此道， 所以粉絲眾多、狂熱且堅貞。其他立場政客擁有的信眾熱度雖較遜，但同樣黏著在物以類聚的社會網絡上，立場堅固不移。反正在網路時代中，大多數人寧願窩在舒適圈中，看著與自己立場相同的新聞與觀點，輕易相信了從網路看到、聽到的種種故事，然後又以非黑即白的方式輕易評斷並傳播。這正是所謂「誰管事實怎麼樣，我們需要的是故事！」

當政治漸趨兩極，人的本性傾向於相信極端觀點，並且較相信息與既定立場相符的訊息，輕忽真相，「雄辯勝於事實」成為政客的實踐指南，反正人們多半主觀意見重於客觀事實，立場決定是非，造成真相凋零現象。這恰恰是部落主義成長的溫床。美國學者卡朋特（M. Carpenter）發表一文〈部落主義正在殺死自由主義—為何我們對政治分化屈服〉，認為社交媒體網絡正在取代社會網絡，民主社會正在變得政治兩極化，中產階級也正被社會經濟不安所掏空，這些都使得身分政治越趨強盛，最終使部落主義成為社會主流，其最明顯的社會效應就是製造不自由、不寬容的民粹主義風氣，使所有對話都變成不可能，社會走向極端化。這正是當前美國罹患的重症，這樣的社會必然越來越分裂，如何能團結？