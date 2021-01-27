部立桃園醫院出現院內群聚感染，醫護人員陷入風暴，各界紛紛發起挺醫護行動，為辛苦的醫護人員加油打氣。

疫情升高，站在防疫第一線的醫護人員確實最辛苦，風險也最高，全民當然應該一起挺醫護；而人人做好自我防護、減少染疫的機會，就是一種挺醫護的具體作為。

政府若要挺醫護，不需要煽情、更不需要文青式的高談闊論，而是給予實際的協助與補助。就這點而言，民進黨政府的相關措施其實非常不誠懇也很不到位。例如，去年5月中央流行疫情指揮中心宣布，為感謝急診醫護，針對第一線執行照護疑似或確診個案的專責醫事人員，給予特別津貼，每人每日1萬元。陳時中並宣稱至今已發出25億元的津貼。

然而，近日有第一線的醫護人員在PTT上爆料指出，這個津貼非常難拿，因為規定並不透明，他到現在都還沒有拿到；另有醫護人員透過工會表示，醫院因沒賺錢，竟然以扣護理人員薪資中的獎勵金做為貼補。換言之，即使指揮中心發放了部分醫護人員的防疫津貼，卻可能被某些醫療院所「從中攔截」。對此，指揮中心並沒有進一步追究。

蔡政府不斷表示要醫護人員撐下去，但實際作為卻非常有限，流於虛應故事的防疫津貼只是其中之一，其他如不准醫護人員採檢，連以自費方式進行都不行，但是指揮官陳時中略有發燒現象，即可連續採檢2次。指揮官如此惜命命，卻毫不體恤在第一線打仗的人，怎不令醫護人員失望、心寒？

在綠媒及側翼的帶風向下，民進黨巧妙地掠人之美，把醫護的辛苦奉獻轉變為民進黨政府的資產，事實上這不但是兩碼子事，且蔡政府事實上對醫護人員很苛刻。

挺醫護不等於挺政府，民進黨別再混淆視聽了。