世衛組織第148次執委會於台北時間18日舉行，我國此次未委請國家提案，引發討論。對比去年疫情鋒頭上，民進黨政府大外宣、大內宣分進合擊時的高昂氣勢截然不同，令人咋舌。拜登甫上任即簽署行政命令停止退出世界衛生組織（WHO）程序，但台灣何時能重回世衛大會，猶未可知。追根究柢，關鍵原因還是蔡政府長期對外政策務虛不務實，刻意迴避兩岸關係，又未獲穩定的台美關係。

過往，美中台三角一直是東亞政治的重心之一，但回顧這幾年，兩岸關係大幅萎縮，美中關係又持續激化，使台灣失去在戰略三角中的政治自主及能動性，順風時漫天煙花、逆風時則舉措失據，台美關係全然成為美中關係的附屬關係，台灣則不斷走往危險邊緣。

眼下蔡政府的對外關係經營，首先要迎合國內政治鬥爭及大內宣需求；又因美中結構關係可能隨政權交替有所調整，得一邊擔心美國不夠挺台、一邊顧慮不慎與北京摩擦再起，行事只得如履薄冰。世衛執委會一事就是一例，過去才曾跟世衛秘書長隔空互轟，今卻必須擔心破壞與秘書處聯繫關係而有所顧忌。

今年1月9日，美國國務卿蓬佩奧宣布解除國務院對台相關限制，藍委陳以信即呼籲，我駐美代表處及各辦事處，應該立即升起國旗來實現台美關係正常化，然而訴求至今未有下文。

2015年元旦，駐美代表沈呂巡在雙橡園升起中華民國國旗，此為繼1978年外交部次長楊西崑主持的降旗典禮後，首次在雙橡園升旗。消息回到台北，總統府喜出望外，隨即發布聲明「雙橡園舉行升旗典禮以及軍事代表團授勳儀式，象徵兩國友好關係更上層樓」，1月7日，沈呂巡至立法院外交國防委員會備詢，明確指出美方已表示 "Nothing has changed."，仍不免受在野立委「是否會受美國指責」等質疑猛攻。

雙橡園本為中華民國土地，在自家土地升我國國旗，本屬應當，囿於國際現實，台美間往往一有風吹草動便捲起千堆雪。2018年，駐美代表處在華府雙橡園舉辦國慶酒會也掛起中華民國國旗，此時難道就沒有如民進黨立委所說，「被美方指責的風險嗎？」

AIT台北辦事處每日升美國國旗，大門上更有國徽，民進黨政府若要名符「親美」主張，自可由代表處門前懸掛國旗與國徽、力洽我高層官員可以對訪等以求相當。否則是否坐實蔡政府對美經營，只見煙火虛幻、不見實質進展等評價？若升旗已有前例，台美關係如此穩健，蔡政府又何懼之有呢？

事實上，近幾個月來，蔡政府對外講話的口徑已保守不少，文旦元告拋出「建立有意義的對話」一說；近日面對香港大搜捕一事，蔡英文一改過往對陸嗆辣，甚至引用雷震因「自由中國」的言論入獄典故，大幅調降台灣價值含量，雖仍空泛，但確實軟化不少。

本次拜登的就職演說涉國際政治部分僅有一段，著重於修補盟邦關係、重新與世界交往等重點，加上從重要策士各種發言來看，「穩定」、「可調控」幾乎成為未來美國外交政策的根本邏輯。面對調整外交方針的美國，台灣如何實質地對接台美雙方的外交利益，才是下一步需檢視的重點。穩健的台美實質關係發展需要健康的兩岸關係做為背景，這樣的連動關係實在地體現馬政府與民主黨政府的互動經驗中，很可惜，面對兩岸對話機制荊棘遍布，蔡總統還沒有具體解方。

專業官僚體系出身的蔡總統，經歷被美方放話不信任兩岸控管能力一事，不會不知過去四年遊走邊線的對外關係經營背後的潛在風險。但過去礙於反中民粹需求，一味追高，早已走過頭。如今拜登政府外交回穩，但具體政策猶不明確，兩岸又缺乏調控機制，蔡英文自然不敢隨意冒險踩線，而造就了對外關係經營轉趨保守的處境。

拜登剛入主白宮，分析多認其將以疫情、經濟等為施政重心。確實，面對北京示好，放出楊潔篪出訪、崔天凱提出美中領導人峰會等消息，拜登政府暫時也冷處理面對。然而前幾日中共軍機繞台，美國務院發出的訊息卻值得細究。除「敦促兩岸進行有意義的對話」一詞，自2018年8月底時隔2年4個多月來再次出現；以「民選代表」稱我國政府也與過往川普政府有所不同。總體來說，新政府對中國大陸態度明確、對兩岸事務原則清楚，雖具體策略仍未明朗，但兩岸要對話，恐是台北與北京都必須正視的美方壓力。一言以蔽之，兩岸有談，台美好談。

就如出任印太事務協調官坎貝爾去年所說，兩岸對話「球在北京那方」，但大者不仁，小者不能不智，過去一年來的兩岸防疫外交戰漸歇，短期之內也不見得再有大事觸發衝突螺旋。然而兩岸降溫不代表風險不存在，能坐下來好好談，才是長久之道，為此，蔡英文必須展現更積極的態度與做法。要知道，再軟化的措辭追不回過去四年失去的國際組織參與及邦交國，短期之內未見明朗的國際局勢，已讓蔡政府的外交經營必須應付國內的政治需求，而不得不放煙火搞大內宣，但同時懼陸又憂美的多重艱困局面。蔡英文第二任才剛開始，對外關係卻恐提前進入跛鴨期。對比自豪於對等經營台美關係的沈呂巡就升旗一事直言「我們不是小學生，不是讓人（美方）指責」的理直氣壯，除令人感嘆錯誤的對外關係策略誤國，也替前線難為的專業外交工作人員感到不值。（作者為國會助理）