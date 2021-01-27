新冠疫情蔓延全球，各國陸續開始施打疫苗，從以色列政府統計數字來看，截至今年1月24日全以色列完成第一劑疫苗接種占總人口比28.19％、完成第二劑疫苗接種占12.06％。根據牛津大學全球追蹤數據，至25日止以色列為全球新冠疫苗接種率最高的國家，每一百人中就有44.24人完成第一劑疫苗接種，已超過250萬人接種疫苗。

以色列接種率領先全球的原因，是因為疫情流行初期，該政府就與輝瑞和BioNTech公司敲定疫苗購買協議，並在去年12月9日就開始接種疫苗，平均每天有超過10萬人接種。以色列政府1月21日表示，自啟動全球最快的疫苗接種行動以來，以色列傳染率R0值(基本傳染數)首次下降到1以下，這表明新冠病毒的傳播可能已經開始消退。另外，據《以色列時報》1月24日報導，針對60歲以上完成二劑疫苗接種後，其住院率下降60％，另外在最新的數據下也支持以色列感染率有下降趨勢。

反觀台灣，部立桃園醫院爆發群聚感染，1月25日晚間疫情指揮中心緊急擴大回溯醫院相關接觸者，匡列約5000人進行居家隔離措施，國內疫情拉緊報，但疫苗至今還在指揮官陳時中口袋裡。依據指揮中心去年底宣布，將分別從COVAX、AZ與另一家未公布廠商洽購近2000萬劑疫苗，遲至今日仍無動靜，1月20日陳時中在記者會上表示「不知道是因為生產線上有進度上的問題，談判目前延遲，現在可能要再等幾週」。國內疫苗部分，僅高端於日前開始第二期臨床試驗，實際施打恐是下半年之事。

面對台灣目前的疫情發展，還能再等下去嗎？我們第一線防疫人員，何時才能等到疫苗，而不是以自己的生命守護全民的健康？去年底韓國文在寅總統親自與Moderna執行長電話協商後，疫苗數量翻倍變成兩千萬劑，並可提前交貨。我們政府是否有另外緊急因應措施呢？建議當局應緊急購買至少66萬劑提供33萬醫事人員施打，以維持醫療量能。

另外，談到電子疫苗護照，陳時中1月22日表示，世界衛生組織（WHO）認為以疫苗證明拿作為旅行證件，恐怕不宜。經查，WHO國際衛生條例緊急委員會於1月14日會議上提出給WHO秘書處的14項建議及給會員國的13項補充建議，其補充建議中對於「與國際運輸有關的衛生措施」部分提及「目前獲得的疫苗有限，國際旅行的疫苗接種或免疫證明尚不能作為入境條件，因為疫苗接種在減少傳播方面的效力還是個未知數。疫苗接種證明不應使國際旅行者免於遵守其它旅行風險降低措施。」，故現階段是因臨床上對於疫苗保護力的證據不夠多之因，而並非電子疫苗護照未來將不可行。

在科技及國際趨勢下，除WHO正考慮使用電子疫苗證書（e-certificates）外，WEF共同通行證、IATA旅行交通證、微軟、蘋果與Google等都有興趣投入開發電子疫苗護照，且各界對於未來若能透過此一方式確保跨國商務往來及旅行之安全皆有所期待。

綜上，可見推動電子疫苗護照仍是正確方向，惟其效期（疫苗保護力）仍需依臨床證據訂定。現今台灣面臨國內外嚴峻的疫情考驗，除了國人團結共同防疫外，建議政府同時綜觀各界需求，正視後疫情世代的來臨，口袋裡的疫苗行不行？疫苗保護力有多久？能不能保旅行平安？不要拿WHO當藉口，應該更有前瞻性，落實各項具體作為、提前部署，方為正道。（作者郭樓惠為國家政策研究基金會助理研究員、凃維穗為高級助理研究員）