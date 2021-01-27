陳建仁跳出來說「當年馬市府和平醫院封院，沒照步驟來」，一根手指指著馬英九，卻忘了指著自己的四根手指頭。

部桃爆發院內感染，民進黨需要轉移焦點，把腦筋動到了當年的和平醫院封院。先是說「封院是北市府決策」，被台北市議員羅智強以公文打臉，現在陳建仁又跳出來，大意是「（民進黨）封院的決策沒錯，但（馬市府）的執行有問題」。

要以「後見之明」，回到2003年4月的時空，去打臉當時決策、執行如何如何，並不困難；但是在和平醫院封院的當下，醫界對於SARS的傳染途徑還不了解，哪一位大羅金仙能夠未卜先知，做出完全正確的決定？

就以陳建仁的批評「封院應該要分艙分流、循序漸進，但台北市政府卻是時間一到就拉起封鎖線」為例，難道陳建仁院士的意思是，時間一到，不應該拉起封鎖線，先讓有感染疑慮的人在外面趴趴走，等政府規畫妥當、一切就緒了再來封院？

面對一個未知的、感染途徑不明的疾病。當年北市府選擇「先封院再配套」，這個選擇不完美；但另一端的選項，「等一切就緒再來封院」，等於是讓有傳染風險的人留在社區更長的時間，更增加社區感染的風險。這中間的兩難，很明顯是父子騎驢，陳建仁的批評太廉價。

拿同樣「後見之明」的標準來檢驗陳建仁。和平醫院的感染源頭是曹姓婦人，封院前二次被檢驗為陽性，蘇益仁教授後來說，「當時就確信該例為SARS個案。但專家學者組成的委員會卻依世界衛生組織（WHO）的標準：『一定要去過疫區（大陸或香港）才能判定為SARS病例』，曹姓婦人未到過疫區因而排除。」

這個誤判確診個案的專家委員會，召集人就是陳建仁。如果我們拿陳建仁的「事後諸葛亮」標準，去說「陳建仁你怎麼可以誤判確診個案，和平醫院的院內感染、後來需要封院都是你害的。」請問陳副總統、陳署長、陳院士，這樣公平嗎？

當然不公平，就像陳建仁對北市府的求全苛責，也不公平。台灣現在的防疫成績是站在SARS的肩膀上，拿18年前的SARS出來救援，有什麼意義？

民進黨現在，好像是一點都不能被罵、被檢討，一旦有人膽敢批評，就黨、政、側翼全軍出動，1450出征，寸草不生。不過一個民主社會，人家講幾句，怎麼了？「有則改之，無則加勉」，不是應該這樣嗎？

就好像楊志良對院內感染的預警，也證明是說中了。雖然「開除」的話是重了點，但是媒體時代，話不說得重，如何引起大家的注意，繃緊防疫的神經？

現在是防疫的時候，民進黨的政治口水，等到疫情過去後再慢慢噴吧！

（作者為野台製作人）