民進黨主席、總統蔡英文23日再度提及民進黨黨員要積極面對無黨籍高雄市議員黃捷的罷免案，其實，3天前，本月20日蔡總統於民進黨中常會即曾表示，被罷免的桃園市王浩宇議員與黃捷狀況不同，民進黨會給支持者清楚的指令，「我們一定要守住」，否則支持者會凍未條。顯然，民進黨已預見未來恐有一波波的罷免，黃捷議員不能再被罷免，否則後續的罷免事件，將如同滾雪球般，劇烈的上演，甚至一發不可收拾。

對於「罷捷案」，民進黨發言人會後補充說明，罷免黃捷並無正當性，也強調黃捷表現認真，獲得公民團體評鑑為高雄十大優質問政議員，也肯定其表現。可是，罷捷者認為黃捷議員的表現，應該罷免，且近期內的民調反映，也有相當比率的民眾支持罷免。其實，黃捷議員的表現，應受公評，倘以全黨力量介入反罷免，將造成結果的偏差，也無助於黃議員蛻變為成熟的政治工作者。

同樣，極可能也要面對被罷免危機的陳柏惟立委，在被問及是否擔心遭到罷免的詢問時表示，「如果大家覺得他在專業上表現不夠，當然接受民意檢驗，但如果只是情緒上的，只是看我不爽，甚至因為我表現得很台，就要把我罷免掉，那沒有道理」等語。實際上，以一位立院新人，力求表現，是可以理解，然而，陳立委在問政時，似未能多用心於問政內容，卻每每刻意強調其很台，其實，應無必要。

立法院會議是採委員合議制，陳柏惟再高明的見解，也需要其他委員的支持。因此，必須有內容，擲地有聲與專業才識，才能服人，不能老是像在選舉期間，壁壘分明，藉由高舉意識形態打敗對手。甚且，雖屢屢在媒體上露臉，卻僅看見陳立委的激烈動作或宣示意味濃厚的鏡頭，罕見其提出可行的具體議案。

然而，被陳柏惟立委戲稱為「姑婆珍」，有同宗之誼的陳玉珍立委，其質詢表現即可圈可點。來自金門的陳立委，質詢時，不僅能邀請同為離島的馬祖立委聯合質詢，更不忘為金門爭取建設、改善居住環境、要求解除土地限制使用的禁令、提升醫療服務品質，以及金門民眾來台就醫住宿服務等具體建議，且多能獲得行政部門的具體回應。在這部分，台中的陳立委，顯然遜色許多。

年輕的民意代表，初入議壇或國會殿堂，其實，要學的還很多。若缺乏足夠的學習，不僅無法看見人民的需要，對於市政或國政，也欠缺全盤與深入的理解，即難以持續獲得支持者的掌聲。尤其，倘若迷失或醉心於個人政治生涯發展的盤算，忘記踏入政壇的初衷，政治路能走多遠，也就決定於選民是否願意再給機會了。

（作者為前彰化師範大學校長）