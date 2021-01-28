侯德健1956年10月1日生，祖籍四川，家住岡山空軍眷村致遠新村，從小家境清寒，在單親家庭長大。大學聯考被分發進入國立政治大學會計系就讀，但他對商學沒有多大興趣，1976年從會計系轉入中文系就讀時，已經展露了對音樂創作的欲望。

1970年代校園民歌流行台灣，侯德健認識了新格唱片的主管姚厚笙，經常鼓勵侯創作，當他推出第一首歌《捉泥鰍》，得款新台幣三千元，才知道原來寫歌也可以賺錢。1983年寫下《酒矸倘賣無》，是流行一時電影《搭錯車》的主題曲。而他的代表作《龍的傳人》是在1978年台美斷交，全國義憤填膺，侯德健在政大學生時期寫下的歌曲，藉以抒發忿鬱，卻未知的因而水漲船高，開始風靡華人世界，尤其在KTV成為風行一時的排行榜歌曲，以及大型晚會必唱之歌。

1983年6月4日為尋找音樂創作的源泉，侯德健無視中華民國政府禁令，隻身前往中國大陸尋找創作靈感。1988年生肖龍年，參加中央電視台春節聯歡晚會，當主持人問到侯德健：「你說，中國人為什麼對龍這麼樣的情有獨鍾？」

侯很自信的回答：「十二生肖裡，其他十一種動物都是上帝創造的，只有龍是中國人自己想像創造的，希望中國人在龍年裡有更多新的創造。」

應答機智得體，帶動節目高潮。接著侯現場自彈自唱《龍的傳人》，當唱到：「遙遠的東方有一條龍，他的名字就叫中國，古老的東方有一群人，他們全都是龍的傳人……巨龍巨龍你擦亮眼，永永遠遠的擦亮眼。」電視機前的觀眾有人當場熱淚盈眶。然而這首歌是侯德建在台灣因思量吾土吾民的激情而寫，曲中的中國應是中華民國的簡稱，從此龍的傳人成為中華民族的代名詞。

1989年5月，侯在天安門廣場為聲援民主運動與另外三人發起絕食（另三人為劉曉波、高新、周舵，合稱四君子），並在6月2日執行《六二絕食宣言》聲言絕食72小時。六四事件之後與高新等人策畫在六四事件一週年紀念日召開國際記者會，因為在會中公布要求中共釋放全體政治犯的公開信，被大陸公安軟禁，準備驅逐出境。1990年6月20日由福州被押上一艘軍艦，巡航至公海找到一艘台灣漁船將侯丟包上船，侯以偷渡方式返台。在蘇澳上岸後回台北向中華民國政府自首，被以非法入境罪名而判刑三個月，但得以易科罰金，侯未受牢獄之災。爾後將自己在大陸的創作結集出書《禍頭子正傳》，不久侯德健移民紐西蘭。2011年5月1日，侯德健出現在北京鳥巢國家體育場滾石唱片30周年演唱會，與李建復《龍的傳人》原唱者壓軸登場，吸引9萬觀眾親睹兩人演唱，歌聲依舊震撼人心，撼動全場，獲得滿堂喝采，掌聲、叫好聲繞樑迴旋不絕。這是侯1989年參加六四民運遭中華人民共和國驅逐出境21年之後，首次在中國大陸公開演唱，《龍的傳人》光彩依舊，魅力不減當年。

侯德健《龍的傳人》，唱出了民族失落的心，找回了民族意識，喚醒了民族魂，是一首深植人心的歌曲。

永永遠遠的擦亮眼

時代不停輪轉，看節目追劇已經進步到用手機，用平板電腦。現在是人手一機，當年也是人手一機，現在是手機，當年是手攜式收音機，公園裡、馬路上，手提收音機，聽流行歌曲聽戲，是當年的物質生活匱乏，升斗小民的娛樂。現在馬路上、車廂中無視他人，換成手機滑個不停，人人都離不開手機。

五燈獎、群星會、全民大悶鍋、星星知我心，其中部分節目、歌星、歌曲兩岸共賞，現都成了過眼煙雲，即使再美好也只能回味。閒坐說玄宗，天寶舊事，何足掛齒；然吾國吾民，兩岸龍的傳人，巨龍的子嗣，擦亮眼，永永遠遠的擦亮眼。

（《龍的傳人》之四，全文完）（徐天佑/高雄）