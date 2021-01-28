范金玉簡介：

1929年五月出生於山東省濰縣。

1949年隨青年軍208師從青島撤退來臺。

1955年，進入位於北投的中國電影製片廠，任職技術科擔任攝影，拍攝大量新聞、紀錄片與軍教片。

1963年與高翠萍結婚，育有一女一子。

1968年，與李興義、平振華、周漱真，以《大哉中華》獲得第6屆金馬獎最佳紀錄片攝影獎。

1969年，奉派擔任海軍敦睦艦隊隨隊攝影官，行經赤道，抵達紐西蘭。

1969年起，擔任中製廠多部劇情片的主要攝影。

1971年，第一次擔任劇情片攝影的作品《緹縈》，獲得第9屆金馬獎最佳彩色影片攝影獎。

在沙灘上被拖行中的攝影師范金玉，工作中一景。（范金玉提供）

1995年，中製廠停止電影拍攝，正式退休。

2013年，將1969年海軍官校學生製作頒發的通過赤道證書，捐贈甫開幕的國立海洋科技博物館，現展於主題館文化廳。

2020年，接受109年臺灣電影口述歷史研究暨影像紀錄計畫訪談。

參與作品：

劇情片-《緹縈》《蝶變》《大摩天嶺》《女兵日記》《血戰大二膽》《日內瓦的黃昏》《古寧頭大戰》《細雨春風》《人在江湖》《神腿鐵扇功》《冬梅》《十殿閻羅》《狂風落葉刀》《大追擊》《合歡山上》《寒煙翠》《梅山收七怪》《馬車夫之戀》

紀錄片-《中華民國五十三年國慶》《大哉中華》

新聞片-《中製新聞》

電視影集-《寒流》

印象深刻的事件

事件一：1961年在枋寮外海拍攝演習期間，海象超過預期,發生五艘登陸艇失事沉沒事件，死裡逃生後，參與救災。

事件二：1982年在墾丁支援拍攝《大追擊》，搭乘灑農藥飛機。工作夥伴

負責製造飛機冒煙效果，從機上向外倒黑灰，造成機艙黑灰籠罩，伸手不見五指，駕駛緊急阻止，驚險降落，三人滿臉黑灰。

退休生活與興趣：

紙藝創作、手工玩具製作、麵食製作、拉二胡、在電腦瀏覽Google earth、游泳、每天清早四點半起床運動。