蔡英文以總統之姿，在台灣疫情升高之際，公開力挺面臨罷免的非民進黨籍高雄市議員黃捷，不僅讓蔡英文面臨失去總統高度和過度政治化操作的質疑，更是把自己跟民進黨推入了一個只能贏不能輸的險境。

民進黨全面執政，常以多數和主流民意自居，基礎就是蔡英文跟民進黨在2020年初的大勝，但是這樣的基礎，在桃園民進黨籍市議員王浩宇被罷免之後已經出現了破口，如今蔡英文又親自跳進去挺一位親綠非民進籍的地方民代罷免案，顯示出她的焦慮跟冒進。

蔡英文怕的是這一股止不住、燒向民進黨的民意之火，尤其是罷免韓國瑜成功之後，高雄被視為又恢復過去民進黨強烈優勢的選區，所以一旦這裡成功罷免一位親蔡英文的議員，恐怕將造成風向效應，這是民進黨視為不能輸的理由。

因為一旦罷免成功，不但會讓這股罷免之火越燒越旺，更會賠掉蔡英文的聲譽跟影響力，所以蔡英文才不惜以總統的高度以及民進黨主席的影響力親自插手；但這是一個戰略性的冒進！

這就像作戰時主帥過度暴露自己的想法跟行蹤，容易面臨險境，兵者詭道也！深謀遠慮的戰略家要讓人摸不透他的想法跟作法，這不僅會讓對手畏懼，也更能在全盤作戰中取勝。

但是蔡英文暴露了她的心急和不能輸的壓力，讓對手更了解她，也更會加強火力去攻下她怕輸的地方─民進黨守住高雄是應該的，一旦輸了會加速將民進黨推向舊民意，也會在全國造成風向效應！讓人有民進黨政府已經失控的印象。

黃捷是在民進黨的優勢選區，本來就認為罷免成功很困難，但是蔡英文的介入卻讓這把罷免之火越燒越旺！在正反兩方都動員的情況之下，投票率的通過一定是沒問題，就看同意罷免的票數能否超過不同意了。

可是同意罷免的人投票動機肯定比較強烈，除非不同意罷免相對於同意有明顯的優勢，不然這個罷免投票真的有可能會通過；更何況黃捷並非民進黨籍，要催出不同意票更加困難。然而，在萊豬風暴下，民進黨是否還能保持明顯的優勢，這是一個很大的疑問。

蔡英文必須止住這股燒向她的火，或許是不得不為，但錯就錯在太顯眼了，讓人看出她的心急跟不能輸的壓力。而且，蔡英文出手會更加強化對手的投票動機，也讓自己提早「梭哈」， 面對民進黨目前真實的民意。

這盤一旦輸了，民進黨可能就兵敗如山倒，蔡英文也會提前跛腳，失去黨內的掌控力。關鍵的鳳山之戰，將是一場精彩好戲！

（作者為金融分析專家）