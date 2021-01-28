真的沒有話說，就是要給時力好好地按一個讚啦。

媒體報導，日昨時代力量立委邱顯智、陳椒華與王婉諭等人，針對之前爆發有多位法官與檢察官疑似涉嫌貪瀆的誇張案情，聯合召開記者會。

立委邱顯智表示，公務員廉政倫理規範對收受禮品的金額規定得非常清楚，但司法院卻可以「化外之民」似的自行提出一個標準，說自己未超過就認定沒有違反規定嗎？用這樣寬鬆的標準檢視自己，「不知道這些法官還有什麼臉繼續審判相關案件」，他呼籲法務部、司法院應全面清查涉案法官與檢察官的財產來源，並公布完整的相關涉案法官名單。

鑑於前公懲會委員長石木欽被爆出與紅頂商人佳和集團的董事長翁茂鍾有不當來往酬酢情事，司法院與法務部更在調查過程中得知有20名法官及11名檢察官涉及不當飲宴、接受襯衫或補品餽贈及買股等，進而遭到移送懲戒處分，據悉，相關涉案人員當中甚至還包含了我國最高司法機關等大法官人士。

其後，石木欽更是加碼公開自爆並指控「司法院高層」司法院長許宗力，與時任秘書長、現任大法官的呂太郎，曾事涉「條件交換」地介入了是否應撤回「監察院質問公懲委員是否侵犯司法權獨立審判」的釋憲案情。

此外，沒有最扯、只有更扯的是，石木欽更直指當時社會輿論焦點的台大校長管中閔人事任命風波一案，許宗力與呂太郎也都曾技巧性、擦邊球的試探相關訊息。

坦白說，暫且不論此番究竟有無時力立委邱顯智所說的，司法界中有潛規則的533懲戒原則不論（宴飲及衣物、禮品各5次、3次、3次才送懲戒），揆諸近期才爆發所謂蔡總統「家天下、表姊夫」的吳明鴻擔任最高行政法院院長，應否「利益迴避」的避嫌疑慮與爭議，更早之前亦曾有民進黨的中執委廖本煙「自爆」，蔡總統在黨籍立委蘇震清涉嫌貪瀆司法關說一案後自承「司法改革失敗」等說法，試問，誠如時力委員所說，如果真用上述這樣「嚴以律人、寬以待己」的詭異落漆標準來要求這些司法高官，甚且，連「做出這些事情」的司法高官最終也都可以船過水無痕、輕輕放下的「沒有事」的話，那要基層的公務員檢察官們又做何感想呢？

準此，雖然這些「司法灰色地帶」的案情似有橫跨藍綠執政時期的可能歷史共業問題，唯基於「天子犯法與庶民同罪」，甚且司法乃是「皇后的最後貞操」考量，為了避免時力所質疑的該案「是否根本就是在迴避立法院監督？」質疑。

在此，筆者要誠懇的建議一下口口聲聲要司法改革的蔡總統，就請您拿出總統的高度與格局，清楚且完整地給台灣人民一個「毋枉毋縱且真相清楚」的交代，或許，這樣稍能緩解並重建台灣人民對「有錢判生、沒錢判死」的台灣司法環境，還給她一個可以永續經營且公正、公平、公開的「重生」環境啊。

（作者為前中國國民黨發言人）