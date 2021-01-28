高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日舉行，民進黨主席蔡英文於1月20日中常會、23日台中市黨公職座談會強調「要全力守下」，四天內兩度力挺無黨籍黃捷，究竟有何政治盤算？

國民黨佈下北、中、南罷免王浩宇、陳柏惟、黃捷三殺之局，繼之8月28日「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案，加上8月黨主席改選，國民黨正規軍總動員，這股氣勢逼得蔡英文必須出手反制，否則難保不發生骨牌效應。

《選罷法》將原有「雙二一制」，下修為同意票數高於反對票數，且達原選區選舉人總人數25%以上，即可通過罷免。國民黨原本評估罷免黃捷可能有難度，選民未必肯出來投票，但在蔡英文高調動員下，為了拚不同意票高於同意票，卻可能讓原本投票率25%門檻「意外」催票達成。這是蔡英文失策，還是決意拉高兩黨對抗氣勢，2月6日答案即可揭曉。

「罷捷」或許剛開始是出於韓粉復仇，不過黃捷在「萊劑零檢出」表決時落跑，給足了國、民兩黨動員的理由，眼前「罷捷」這一仗堪稱萊豬公投的前哨戰，兩黨都有輸不得的壓力。

蔡英文出席台中市黨公職座談會，其實並非黃捷的選區，對著沒有投票權的黨員信心喊話，蔡英文的政治盤算究竟是展現必勝決心，還是擔心即將到來的骨牌效應？原本打算低調以對的黃捷恐怕已身不由己。