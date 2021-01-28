民主制度是制衡的制度，西方政府三權（行政、立法、司法）分立之外，媒體是大家廣泛認知的第四權。政府有權管理國家，媒體以輿論引導人民、監督政府，形成相互制衡民主制度。為何必須制衡？人民想生活在「公平社會」中，「公平社會」存在的充要條件是政府「權責對等」。人民納稅政府，政府編列預算，經立法院同意後用於施政，施政要接受人民、媒體監督；進入21世紀科技數位時代，科技進步一日千里，國際競爭更加激烈，各部會紛紛成立財團法人研究機構（含智庫），協助其解決問題、規劃國家與產業未來。

由於法人研究機構是協助政府施政的非營利事業組織，政府各部會面對新科技問題時，需借重各財團法人擅長之技術優勢，邀其參與政府標案競標，規劃政府未來相關政策；此造成社會有所謂不公平競爭，抑制民間業者發展之雜音，讓外界誤認為政府成立之財團法人在「與民爭利」。

「與民爭利」之爭論由來已久，漢朝大儒董仲舒曾言：「受祿之家，食祿而已，不與民爭業」，意思是指吃國家俸祿的人，不得和老百姓爭奪利益；從古至今，「不與民爭利」都是最基本的執政理念，在沒有財團法人時代，此所指的「受祿之家」是吃國家俸祿的官人，當然也延伸到官人利害關係人企業；經濟部為改善並避免「財團法人與民爭利」，特依立法院審查經濟部科技專案預算決議事項，於95年3月研訂、96年修正，「避免財團法人與民爭利之處理原則及機制」，要求各財團法人確實遵守，回歸科技研發本質。但該處理原則及機制公布至今已逾十多年，為何「與民爭利」問題仍在爭議？值得再探討。

爭議點主要問題在該處理原則及機制：「（一）不與民間業者競爭政府招標案，1.不論政府標案係以公開招標、選擇性招標或限制性招標辦理，均通案要求以是否有民間參與標案作為檢視依據，明確規定若有業者參與之標案，除政府重要施政計畫、國家安全及政府資通安全、對產業發展具重要意義、參與不會對民間產業造成負面影響、業主書面來函邀標，並且經邀請競標廠商相關公協會、學者等外部委員參與討論支持參與競標者外，原則均不得參與。」這段話，語意不明，邏輯不清，容易被有心者斷章取義，或刻意曲解；造成社會迷失，使政府標案常無法邀請合適的財團法人，參與公平競標，建議及時修正，理由如下：

其一，經濟部之處理原則及機制，已明確規定財團法人只有在下列項下才能參與投標：「政府重要施政計畫、國家安全及政府資通安全、對產業發展具重要意義、參與不會對民間產業造成負面影響、業主書面來函邀標」；既然投標有「業主書面來函邀標」，當然是業主已認同財團法人可以參與投標且「參與不會對民間產業造成負面影響」；但為何又要受邀財團法人，需「邀請競標廠商相關公協會、學者等外部委員參與討論支持參與競標者外，原則均不得參與」。

而這個「處理原則及機制」顯然本身就存在許多矛盾，因為財團法人參與標案，會不會對民間產業造成負面影響，業主政府官員無法判斷嗎？若無法判斷，也應於政府書面去函邀財團法人投標前，召集該標案相關公協會、學者等外部委員參與討論，是否邀財團法人參與競標？而不是由受邀者自己召開會議討論吧！這背後是否就是政府單位不願意負責造成的。建議主管當局明訂財團法人只要收到「業主書面來函邀標」，就可以參加競標。至於業主是否要邀請財團法人參與投標，又如何不會被誤為與民爭利，其實可以和各相關單位進一步的溝通討論，讓投標過程更順利進行。

其二，「政府重要施政計畫、國家安全及政府資通安全、對產業發展具重要意義」，這些是政府要做要負責任的事，政府是一體的，不論那個部會成立的財團法人，對政府而言都是政府成立的智庫，為何政府不能找自己智庫參與標案公平競爭？限制政府不能找自己智庫參與競標？如果做不好能推卸責任嗎？應該不能，現在這種處理原則及機制可以不修嗎？至於政府又為何不直接交由自己智庫執行？主要是希望想找到比自己智庫更好的團隊為人民服務，更重要是避免自己智庫，故步自封，跟不上潮流，使智庫有競爭壓力求進步。

過去訂定財團法人不要參與政府標案與民爭利，有其積極意義，但現在卻又因噎廢食，矯枉過正，是到了檢討的時候了，否則反而讓政府智庫的專長無用武之地，無法發揮其應有的功能。