新冠肺炎肆虐全球，蔡英文政府靠防疫成績撐住了民調，孰料衛福部桃園醫院爆發新冠肺炎群聚感染，疫情升溫。在此之際，民進黨突然追打18年前的SARS和平醫院封院，劍指當年的台北市長、前總統馬英九，動作之大，引人側目，其中立法院長游錫堃的表現最為「搶眼」。

游錫堃先是突然跳出來說，馬英九當年沒有跟他報告和平醫院封院，馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，封院決策是由當時副閣揆林信義在行政院召開記者會宣布，游錫堃卻說不知道，難道行政院長是當假的嗎？游錫堃氣急敗壞，又把當年的副手林信義找出來，反覆強調封院是馬英九的決定。

看到這裡，讓人完全傻眼。當此部桃醫院群聚感染升高之時，講和平醫院封院由誰決策，是在哈囉嗎？除了親綠媒體人忙不迭幫腔批評馬英九外，在社會上引不起一絲漣漪。更多的資深媒體人都看不下去，如黃暐瀚問，現在吵這個，對防疫有幫助嗎？蔡詩萍則感嘆，綠營外圍部隊一路圍剿當年「封院」老話題，實在是無聊。

筆者認為，游錫堃的「搶戲」演出，看起來在批馬英九，也在對蔡英文表功，其實是適得其反。至於親綠媒體人不追究綠媒及網軍帶風向轉移部桃醫院群聚感染風暴，只顧幫綠營追打馬英九，更不值一提。

當年和平醫院封院，到底誰的決策？我們一般老百姓可能不懂行政分工，但看了一年的「阿中」，答案就在每個民眾心中：當然是中央的指揮中心嘛！就像輿論舉例，難道現在的鄭文燦可以不聽陳時中的嗎？那為何當年民進黨的行政院就都聽馬英九的？老百姓會相信嗎？

講白話文，要甩鍋給馬英九，綠營1450來陰的也就算了，游錫堃老人家跳出來，就不像話了。前副總統陳建仁都承認，當時中央和地方開會後，決定封院。找歷史新聞，當年的衛生署副署長李龍騰在行政院決策封院前一天，就提前預告和平醫院將封院，現在Google那麼方便，查一下，很難嗎？

其實，隔了18年，和平醫院到底該不該封院，已經有太多的討論，但唯一不必爭論的，是到底是誰做決策的。事實很單純，馬英九跟當時的民進黨政府都認為要封院，只是程序上必須由中央指揮中心來宣布，就跟現在大家都聽「阿中」的情況一樣。

但是游錫堃與民進黨及其附隨網軍、媒體人失算的是，狂打和平封院卻討不到便宜，關鍵原因正是新冠肺炎。試想，當大陸武漢都封城，歐洲與日本都鎖國之際，老百姓會覺得，只要能防堵疫情，城都能封，封院好像也沒那麼罪惡不是嗎？

所以，游錫堃亂打一氣，還暴露出自己的無知，與當時行政院決策的問題，幫不到蔡英文，搞不好幫馬英九宣傳的成分還比較多，親痛仇快，莫此為甚。如果老夫是蔡英文，應該會很不爽，天下有這麼白目的豬隊友嗎？（作者為專欄作家）