呼吸道傳染病的最重要防治原則是診斷，只要將病人診斷出來，關進隔離區域，再匡列接觸者予以保護就大功告成。接觸傳染病則不強求診斷，只需將每個病人都視為有傳染性，執行手衛生非常容易，稱為全面防護或標準防護。但口罩可沒法在看見每個會呼吸的人就戴上，唯有將病人及早診斷出來，讓他戴上口罩不傳給他人，才是重點。

在世界衛生組織呼吸道傳染病防治的戰略指導原則中，即使對於民眾也要求自覺以發燒或咳嗽症狀擬診，主動戴上口罩。可見口罩本質上是給病人戴的，防止病傳給別人。想用全面口罩政策防治新冠，很難落實，成效不彰，至少家庭內就不易執行。部桃院內即使戴了口罩也有被傳染的案例，可見全面口罩的效果是有限的。世衛組織的觀念還是正確的。

SARS來襲的時候，因為沒有實驗室診斷工具，防治非常艱苦，必須要靠著控管僅有的隔離病房，讓所有疑似病例先住進去，觀察後續臨床進展而決定是否為SARS。當時全體防疫人員多希望能有個診斷工具，讓大家知道敵人在哪裡，大家才能精準的防疫，將僅有的醫療資源留給真正的感染者。

過了17年，我們終於等到有診斷工具的一天，但疫情指揮官陳時中依然懷念舊時光，拖著醫界與公衛跟他玩「盲人騎瞎馬」，將新冠的篩查稱為子彈，子彈是要看到敵人才會打，這實在是錯得離譜。若要稱篩查是子彈，頂多只能稱為「照明彈」，因為篩查是用來找敵人，而不是用來打敵人，怎能稱為子彈。這位天才要怎麼用「篩查打病毒」，這跟「用愛發電」有啥不同？也難怪蔡總統才會在部桃都出了這麼大的事還力挺，真是惺惺相惜！

關口不願設篩查，只好延長所有旅客的觀察期2周。2周中間仍然不篩查，除非敵人自己發燒，每名旅客必須關好關滿才准出，醫療與公衛也須顧好顧滿2周，1天都少不得。這樣耗費的金錢比起定期篩查加縮短管制期，不知多耗費了多少錢。更誇張的是，在社區還沒有感染爆發時，醫護與公衛早就被這些過當檢疫作為累垮了。在這樣亂指揮幾個月下去，一旦社區感染爆發，會直接累趴的。

「省著篩」是指揮官的神主牌，分配給各醫院的每周篩查支數不多，在可能是吹牛的總篩查量明細未公布前，沒人會相信台灣有1萬支以上的量。若有，怎會連動員篩查部桃2500支都被嚴重打折；有衛生局回應媒體質疑而篩出環境有病毒，竟遭嚴重打臉「誰叫你篩的」，當然結果也沒得公布。

非但如此，台灣的新冠篩查還充滿濃厚政治味。篩查是為防疫服務，解決防疫問題，但篩查的結果不是隨著驗陽的順序公布，而是依著新聞熱度與政治氛圍排隊公布，依政黨宣傳需求調節釋放。社區感染為了台灣的名聲必須隱瞞，部桃的社區篩查也明顯少得不成比例。為政黨服務的篩查政策，昭然若揭。這樣玩篩查，不只是「盲人騎瞎馬」，根本是「引火自焚」，陪葬的就是全體國民。

（作者為醫師、退休基層公共衛生人員）