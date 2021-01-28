拜登新政府20日就職當天便任命政大新聞系畢業的趙克露為國際媒體署代理執行長。而稍早發表的美國貿易總署代表戴琪也因為父母來自台灣，都成為矚目焦點。

每每一有來自台灣的人在國際上出名，台灣人都瘋狂封為「台灣之光」，給這些人莫大壓力，台灣媒體一窩蜂訪問，讓這些專業人士難以應付，如果雙方都陶醉在這種光環裡，未幾將會造成雙方大失所望。

就如趙克露和戴琪，都是美國政府官員，他們的宣誓詞都包含盡全力維護美國的利益。趙克露上任後，先是解聘才上任半年的美國之音執行長麥可‧派克，因為他是川普的人馬，接任以來，種種對新聞的干預與調度令屬下難以接受，趙克露和高階編輯合作，參與了格信律師事務所提起的訴訟，以保護美國之音記者的獨立性，因為美國之音歷年來還算公正執行美國的價值觀。

趙克露上任後，也馬上解聘了與綠營多年有良好關係的自由亞洲電台總裁葉望輝，他也是2016年川普當選後，促成蔡英文與川普通話的人，是川普的寵信大將。

但是國民黨也不必開心，趙克露這些作為不是為台灣，也不是為中國，而是為她的國家──美國，也為她的老闆拜登做的。

同樣在中國，很多網民也為戴琪喝彩，雖然出生在美國，但是戴琪父母來自台灣，祖父母來自中國，至少也算華裔，中美貿易有糾紛時，不會如川普政府這樣心狠手辣，但是這些也是中國人的痴想。美國貿易總署不單要接受白宮指令，更要接受國會監督，斷不可能偏袒某個國家。

前一陣子，台灣又在炒美商超微第一位女性執行長蘇姿豐，其實她才上任不到一年，就被台灣媒體捧成明星，不單是台灣之光，又因出生在台南，也成為台南之光，但在美國媒體上卻很少報導，原因是上任不久，還沒有經過很嚴酷的股東考驗，她的來台演講也是基於台灣的科技實力，基於生意眼光，而不是什麼出生地吸引她。

準此，台灣對照歐美，還是有著自卑情結，例如外國人要長居台灣就大幅報導，簡直譽為奇蹟。前美國在台協會台北辦事處長司徒文在台北已定居近10年，其實是很自然的事，他年過70，妻子兒女分布世界角落，他在哪裡都無差，他第一次接受訪問時說台大已改變政策，停止聘他，馬上就有陽明大學找他當副校長，在美國不可能有如此好的際遇，少有70歲還能擔任教職，都得退休。台灣人友善多禮，他在台灣備受禮遇，選擇這裡定居是理所當然。

司徒文也呼籲民眾必須改變對自己國家沒有自信的態度，台灣是個中等強國，美國中央情報局所發行的《世界概況》指出，台灣2300萬的人口數量，事實上超出全球77%的國家；而雖然台灣的土地面積相對狹小，卻依然比世界上46%的國家的領土還大。人均GDP雖然也是中上，但購買力平價指數卻是亞洲第一。

其實，真正的台灣之光是台灣一群在基層打拚的人，如桃園部立醫院的醫護人員，防疫的第一線員工在捷運上匆匆來去的上班族，以及高科技公司堅守崗位的工程師，他們才是真正的台灣之光。