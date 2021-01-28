2020至2021年全球眾所矚目的議題雖是COVID-19防疫工作，但被忽視的是，這幾年也是無人自動駕駛技術、共享運具、大眾運輸導向型發展（Transit-oriented development, TOD）大躍進的重要時期，事實上，此時亦正是各界重新思考台灣都市發展與停車空間規畫的關鍵時刻。

大眾運輸導向型發展（TOD）在規畫界已經不是新概念，事實上，台北市針對聞名遐邇的「信義計畫區」在2018年便透過變更細部計畫方式，令建築基地之法定停車空間經台北市政府交通局同意得予酌減，減設面積以法定停車空間30％為上限。其意旨不但是反映了大眾運輸系統在台北的便捷程度，更是設法讓民眾逐漸適應不必依賴自行開車的生活模式。居民沒有了開車的習慣，自然就無須設置這麼多的停車空間，更甚者，許多社區大樓紛紛將私有停車空間委外經營，以提供給跨縣市開車到首都的民眾暫停，成為「共享空間」的一種熱門型態。

「共享運具」則是重新思考都市發展與停車空間規畫的另一個關鍵要素。從已經被台灣各主要城市普及使用的共享單車（例如U-bike），到近年逐漸發展成熟的隨租隨還的共享汽車（例如i-rent）與共享機車（例如WeMo），都是讓拋棄汽、機車依賴的民眾臨時能夠用車的最佳替代方案。平常搭乘大眾運輸系統，再加上這些共享運具，正是讓處於「萬物齊漲唯有薪水不漲」的台灣民眾，能夠稍微降低生活開銷的一種選項。也是讓每週只需要使用1-2天汽車的民眾，無須擁有車輛的重要方案。

更甚者，全世界正在迎接「自動、無人駕駛車時代」的來臨！當駕車（駕駛）成為乘車（乘客）時，每天僅使用幾小時的一般民眾（非業務工作者），在不用車的時候，車輛可以受電腦自動控制自己跑去執行其他任務（例如：送貨、接送小孩），屆時理當有更多人會驚覺其實無須真正「自己」擁有一台車輛，而是更往「共享」的方式靠攏。如此，省下的就不只是購車費用、維修保養費，更是停車空間的購買費。這對於寸土寸金、高房價的台灣一線城市而言，肯定是極大的誘因。

為了確保每一個開發案能夠擁有足夠的停車空間，以避免停車問題外部化，是以，建築相關法令已有規定按建築類別、建築面積設置停車數量之規定。前些年，更有為了確保所有居住單元都有停車的「一戶一汽車位」強制硬性規定。然而，當科技與社會步入新世紀之後，賦予我們對於未來的都市發展與停車空間有更寬廣的想像。

興許，假以時日，如何為閒置下來的停車空間尋求第二春？恰成為我們步入新時代後的熱門話題。

（作者為政治大學地政系教授）