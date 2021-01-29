美國是近代史上第一個有憲法的憲政國家（英國在 1689 年建立近現代歷史上的第一個憲政制度，但英國從來沒有成文的憲法）。獨立前北美的 13 個殖民地，每一個都是按照憲政原則高度自治的，享有相當大的自主權。在這 13 個州自願聯合建立合眾國時，美國的建國先賢們最擔心的是，聯邦總統的權力會過大，變成君主，甚至暴君。他們決定，建立憲政，從各個方面限制總統的權力。

首先，聯邦政府的權力只限制在所有的州都同意交出的部分權力，這是憲政下聯邦制的基礎。因此，任何涉及各州主權的事務，總統或者聯邦政府都無權過問；否則就是違憲，每個州有權按照憲政原則抗拒。而完全獨立於總統的聯邦最高法院，是保障憲政的最高司法機構，修改憲法必須得到三分之二以上的州同意。

美國憲政自從形成，一直穩定至今，包括憲法文字的穩定。三權分立的原則，是孟德斯鳩在英國考察之後做的理論總結。三權分立指的是行政權、立法權和司法權互相獨立。只有議會才有立法權，議會由民選的議員組成，其中包括執政黨和反對黨議員。只有法院才有司法權，法院絕對不允許有政黨立場。為了防止總統成為暴君，憲政規定無論總統還是他管轄的司法部，都無權過問立法和司法，即聯邦政府的司法部長，總統沒有任何影響法院司法的權力。同樣的道理應用到所有聯邦機構，包括司法部所轄的聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA）和聯邦警察。憲政對他們的基本要求之一是，他們絕對不能為幫助執政黨，或者幫助反對黨的選舉而工作。正是在這個制度下，川普總統的堅定支持者、司法部長巴爾（William Barr），在其管轄的所有聯邦機構沒有發現系統證據的情況下，必須如實宣布，司法部沒有發現系統性大規模舞弊的證據。

同時，為了避免總統和執政黨濫用行政權力，大多數最重要的聯邦機構，包括類似他國中央銀行的美聯準會（Federal Reserve）、證監會（SEC）、藥監會（FDA）等都不向總統報告，不對總統負責，而是向國會報告。即便如此，國會的權力也只是監督這些機構按照憲政原則行事，但無權直接干預它們的具體工作。川普多次抨擊美聯儲的貨幣政策，抨擊藥監會有意拖廷疫苗審核速度。但憲政原則規定，這些機構必須只按照專業原則做它們該做的事。

憲政規定，總統作為軍隊最高統帥，他的軍權只局限於對美國之外的行動，無權使用軍隊應付國內政治事務。軍隊不對總統以及執政黨效忠，只效忠於憲法。如果總統或執政黨試圖在兩黨競爭中動用軍隊，軍隊必須拒絕，必須反抗。

這個憲政原則的實施，保證了美國建國兩百多年來，從沒發生過軍人干政，從沒發生過政變。受這個制度的束縛，在2020 年大選期間，在不同情況下總統建議要軍隊介入，從國防部長到參謀長聯席會議主席（職業軍人的最高領導）等多個將軍明確重申，軍隊只效忠於憲法，絕不介入國內政治。

立法獨立表現在選民的訴求由他們選出的議員帶到議會。總統試圖干預這些事務，即為違憲。幾乎所有議員都或者在執政黨一邊，或者在反對黨一邊。與政府不得介入政黨政治相反，議會既是政黨政治的角逐場，也是政黨政治的妥協機制。美國的議會設置了參議院和眾議院。參議院代表州的權利，這是聯邦制的特點。在參議院裡，所有的州平等，每個州都有兩名參議員。這事實上給了人口稀少的州更大的權重。眾議院則代表人的權利。嚴格按照人口數為基礎（每十年人口普查調整一次），決定每個州在眾議院的席位總數，但人口過於稀少的州至少有一名眾議員。在政治上，當美國的參議院和眾議院發生衝突時，大體上反映了美國多數人的利益和地區權利之間的衝突。

所謂司法獨立，既包括保護法庭，也包括約束法庭。首先是保護法庭。在三權分立的憲政制度下，司法完全獨立於行政影響，即行政無權干預司法，總統無權干預司法，立法也不可以干預司法，任何人都無權干預司法。為保障司法獨立，司法獨立的原則一直貫徹到每個法官個人。聯邦法官終身制保障法官無需畏懼，制度上和操作上，任何人（包括該法官的同事、媒體等等）都不能影響每一位法官的獨立判斷。

任何法官的判決，都必須只根據法律和證據，必須獨立於他/她本人的政治黨派立場影響之外。在證據和法律面前，上級法院有權推翻下級法院的判決。司法體系的高透明度決定了在這個體系中，任何法官違反原則，在審判中表現政黨的立場，或者不公正，或者其判決多次被上級法院推翻，其名譽就會遭到損壞，會被淘汰。因此，極少法官會違反司法獨立的原則，保證了司法獨立體系整體的公正性和可靠性。司法獨立是憲政的基石，沒有這個基石，美國就不再是美國。

靠著司法獨立帶來的公正，也靠著這個信用，美國才有延續兩百多年的選舉制度，才有長期的社會穩定，才有金融市場的發達，才有風險資本的穩妥，才有創新的環境，才有學術的自由風氣，才有不斷產生科學技術重大突破的動力。

（作者為美國華人學者）