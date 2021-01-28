大陸全國政協主席汪洋在中共對台工作會議提到，今年對台工作重點，除堅決反對台獨與外部勢力干涉外，更要展開支持台商、台企及台胞在陸發展的「四要」工作。汪洋的宣示代表大陸對台政策的一貫性，美國前國務卿蓬佩奧卸任前夕的一連串發言，已徹底挑戰中共的底線，大陸必須展現捍衛一個中國的決心，以避免情勢失控。

不過，中美之間、兩岸之間政治分歧由來已久，非短期所能解決，我們更關心兩岸民間交流問題，尤其經濟連結不能因政治分歧而倒退，大陸支持台商及台胞在大陸的發展是正確的。民進黨上台後兩岸關係漸行漸遠，但大陸仍然推出一連串支持台商的政策。例如，2018年2月提出《惠台31條措施》，大幅放寬在陸台商及台胞各種投資經營與工作的限制，同時提供準國民待遇。

2019年11月延續《惠台31條》精神，續推《惠台26條》，允許台商可參與重大技術裝備、5G產業及循環經濟等投資建設，並享有融資、進出口便利及標準制訂等與陸企同等待遇的政策。去年疫情爆發後，為協助台商復工復產、降低疫情對台商的衝擊，更進一步在租稅、社保費用及融資貸款等方面，對台商提供《11條優惠措施》，去年台商對大陸投資金額逆轉過去4年降低的趨勢而大幅增加，應與此有關。

大陸轉型升級的重要力量

台商對大陸改革開放貢獻極大，自1988年大陸公布《關於鼓勵台灣投資的規定》，為台商赴大陸投資提供法律保障與政策條件後，台商前後出現三波投資潮，投資總金額達1222.85億美元，占大陸外資14.34%，僅次於港商。大陸前百大出口企業，台商占了1/3，規模占比則接近5成，可見台商對大陸經濟發展的重要。而北京支持台商，並非單純的統戰目的，背後更有經濟的動機。尤其在大陸經濟面臨重要轉折的當下，台商對先進技術的掌握能力、快速的市場應變能力與靈活性，將是未來大陸轉型升級所不可或缺。

不容否認，面對疫情復燃與美國的制裁壓力，即使2020年大陸經濟繳出一張GDP破百兆人民幣、成長率2.3％的大好成績，但實際上北京仍不能掉以輕心。這些威脅短期內都不會消失，無形中將壓抑經濟復甦力道。正因如此，汪洋的談話中多次提到，大陸支持台商台企發展方向，將集中圍繞在經濟轉型升級方面。譬如，支持台商抓緊新發展格局機遇、積極參與十四五規畫實施、融入國家區域協調發展戰略等，都與大陸經濟結構調整有關，目的就是希望在支持台商過程中，能夠發揮台商力量，成功度過這段經濟轉型艱困期。

從《惠台31條措施》到最近的汪洋談話，可以發現，大陸提供台商優惠措施基本上都一視同仁，並未因台商規模或所屬產業不同而有差別待遇。站在公平的角度，或許是對的，但從經濟戰略的面向來看，這恐怕難以有效協助台商發展與大陸經濟轉型。也就是說，面對當前錯綜複雜的經濟形勢，北京得針對不同型態的台商，如大型或中小型、出口或內需、傳產或高科技等類別，提出更具體、更具差異化的措施，方能借力使力，協助台商發展並進一步發揮台商的真正力量。

例如，對有意出口轉內銷的中小型台商而言，大陸可以提供更多貸款與信用保證的資金協助，讓其可以參與整個內循環經濟的生產、消費、流通與分配等各個流程，進而帶動新的市場需求。而對重心仍然放在出口、產能可能部分外移的大型台商來說，則是要提供更多與進出口環節有關的租稅、融資與補貼優惠，才能避免台商加速產能或產線外移。

大陸需以新行動支持台商

再以高科技產業為例，台商在半導體製造、資通訊產品及物聯網等領域仍有特定優勢，大陸若能在相關產業的准入方面，放寬規定與條件，允許台商共同參與，同時加碼保障台商的智慧財產權與創新成果，勢必能充分發揮這類高科技台商的經驗與優勢，協助大陸及早達成科技自立自強的遠景目標。

大陸需要台商投資，台商需要大陸市場，兩者之間，是魚幫水，水幫魚。這也意味大陸支持台商的方針是正確的，只是細節部分需要更細膩的規畫。台商投資大陸的主導權在大陸，大陸需要新思維、新行動，才能帶動台商第四波西進投資潮。